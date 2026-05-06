かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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5月6日（水）は、的場浩司、田辺智加（ぼる塾）、ママタルトが来店。食のこだわりが強すぎるグルメモンスターたちが、衝撃を受けたグルメや、お店選びのポイント、食べ方へのこだわりなどを語る。

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オープニングでは、「（相方の）大鶴肥満に隠れてバレてないと思うんですけど、僕89㎏あるんですよ」と話すのはママタルトの檜原洋平。“肥満効果”で痩せていると思われ、現場では「ＴシャツなどはＭサイズが用意されてるんですけど、XLでも乳首透けたりする」と打ち明け、笑いを誘う。

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一方、相方の大鶴肥満は「一日何食なの？」と聞かれることが多く、これまで「３食」と答えてきたが、食事内容や体重などを毎日記録するレコーディングダイエットをやってみたところ、「朝に家で食事をし、現場に行って楽屋でロケ弁を食べ、収録終の午前11時頃にコンビニで食事をとる――それらをすべて“長い朝食一回”ととらえていた」と振り返る。その結果「1日3食だ思っていたら実際は12食ぐらい食べていた」ことが判明。現在の体重は195㎏あり、「200㎏いった瞬間に皆と会えなくなっちゃうんじゃないか」と不安を口にした……。

ゲストが唸ったグルメでは、大鶴肥満がバンズがメロンパンになっていて衝撃を受けたというハンバーガーを紹介。「甘いのとしょっぱいのって同時に食べた方が美味しい。それをやってくれたのがこのお店」と話し、「一体感がとんでもない」というメロンパンベーコンチーズバーガーのうまさを熱弁する。

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そして的場はまるでフィギュアのような芸術的なチョコレートを作ってくれるお店を紹介。ハシビロコウが好きな妻のために作ってもらったというチョコレートの写真が出ると、一同から驚きの声があがる……！

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食べ方へのこだわりトークでは、ラーメンの麺の硬さの好みが、濱家以外は全員「かため」であることが判明。山内が「麺をかためで頼むやつは馬鹿」という濱家の持論を紹介すると、濱家と的場の間で食の余談論争が勃発し……！？

このほか、檜原は冷凍の「551の豚まん」を30分弱かけてぷるんぷるんにする方法を紹介する。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。6日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。