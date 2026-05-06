国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。今年は２０２３年以来３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。超ショートホールに、５日の練習ラウンドでは池ポチャが続出し、選手から悲鳴が相次いだ。

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メジャーの舞台に選手もビックリのスーパーショートホールが登場した。３年前は１６０ヤードだった１５番パー３はツアー史上最短の９８ヤードに変身を遂げた。１９９１、９２年のミヤギテレビ杯（宮城・松島チサンＣＣ）１６番パー３の１１５ヤードを３４年ぶりに更新した。３年前と比較し、約５６・７メートルの６２ヤード短くしたコースセッティングに、担当の茂木宏美（４９）さんは「短いクラブでしっかりとスピンコントロールの技術を追求するため」と狙いを語った。

大きく口を広げる池に向かってグリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。この日の練習ラウンド中、「あー」の悲鳴とともに、一度止まりかけた球が池に転がり落ちる場面が目立った。

３年前と同じ１６０ヤードなら６、７アイアンあたりを選ぶところを、インコースを回った小祝さくら（２８）＝ニトリ＝は、５０度のウェッジを選択。結果は「しっかり池に入れた。ピンより手前に落ちたらバックスピンがかかって全部池という感じだった」と小祝。「ピンより奧に落として戻すというイメージを、しっかり持って打たないと」と用心した。

今季２勝の高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝は「ビックリしました。マジかー。ウェッジじゃん、って」と目を丸くした。「普通のピン位置だと簡単になっちゃうから、とんでもない縁に切ってくるんじゃないかな」とイメージした。追い風が吹くことが多いホール。「フォローで手前５メートルに切られたら、ウェッジでもシビアになる。『距離が短いからここでバーディー』とはいかないと思っている」。５４度か５０度、風によってはピッチングウェッジも想定に入れている。

２週連続優勝がかかる菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝は「風が吹いたらけっこうむずいかも」。初出場の平塚新夢（あむ、２６）＝Ｋｎｏｍａｋ＝も「ティーアップをして１００ヤード以下を打つことはあまりないので違和感がある」と警戒した。野球場の両翼よりも短い距離ながら、風とピン位置次第で格段に難易度は上がる。優勝争いの終盤で、ドラマを生むホールになりそうだ。（高木 恵）

◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦 ▽ワールドレディスサロンパスカップ（７〜１０日、茨城ＧＣ）【主催】一般社団法人日本女子プロゴルフ協会、日本テレビ放送網株式会社【後援】公益財団法人日本ゴルフ協会、読売新聞社、報知新聞社、読売テレビ放送株式会社、茨城県、つくばみらい市、守谷市【 特別協賛】久光製薬株式会社【協力】茨城ゴルフ倶楽部、首都圏新都市鉄道株式会社