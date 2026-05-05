【ノンデリ義父！】義父の距離感も、ないがしろにする夫も不快。実家に避難＜第22話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第22話 ものすごい勢いで謝ってくるトモアキ
【編集部コメント】
トモアキさんはお義母さんの言葉で、何が問題だったかしっかり理解したようですね。トモアキさんがやらないといけないのは、リサさんの気持ちに寄り添ってあげること。まずは真摯な謝罪からなのですが、リサさんはなかなか受け入れることができないようです。まぁ喧嘩をしたばかりって、少し引きずりますものね。そんなとき、お義母さんからの連絡が。さてお義母さんはどうフォローするのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第22話 ものすごい勢いで謝ってくるトモアキ
【編集部コメント】
トモアキさんはお義母さんの言葉で、何が問題だったかしっかり理解したようですね。トモアキさんがやらないといけないのは、リサさんの気持ちに寄り添ってあげること。まずは真摯な謝罪からなのですが、リサさんはなかなか受け入れることができないようです。まぁ喧嘩をしたばかりって、少し引きずりますものね。そんなとき、お義母さんからの連絡が。さてお義母さんはどうフォローするのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙