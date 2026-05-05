【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ】 近日予約開始

　海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ」を近日予約受付を開始する。

　本商品はゲーム「NINJA GAIDEN 4」に登場した「リュウ・ハヤブサ」をリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。ゲーム内の忍者装束が再現され、背中の刀やたなびくマフラーなどが再現され、手には武器の蛇骨門が確認できる。

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