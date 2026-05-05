「NINJA GAIDEN 4」より「リュウ・ハヤブサ」がリボルテック アメイジング・ヤマグチで立体化。近日予約開始
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ】 近日予約開始
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海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ」を近日予約受付を開始する。
本商品はゲーム「NINJA GAIDEN 4」に登場した「リュウ・ハヤブサ」をリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。ゲーム内の忍者装束が再現され、背中の刀やたなびくマフラーなどが再現され、手には武器の蛇骨門が確認できる。
【近日予約開始📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) May 1, 2026
ハイスピード忍者アクションゲーム「NINJA GAIDEN」シリーズより、『NINJA GAIDEN 4』の『リュウ・ハヤブサ』が リボルテック アメイジング・ヤマグチ に登場‼
詳しい商品情報は近日公開予定❗#海洋堂 #ニンジャガ #ニンジャガイデン pic.twitter.com/uNFvny4xIB
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