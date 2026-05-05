ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で乗用車とツーリング中のバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクに乗っていたとみられる65歳の男性が心肺停止となっていましたが、その後、死亡が確認されました。

【写真を見る】【速報】月山道の事故 ツーリング中の65歳男性死亡 男性は右足離断 国道112号・月山道は一時全面通行止めに（山形）

事故の影響で国道112号・月山道は、5日の午前10時から正午ごろまで全面通行止めとなりましたが現在は解除されています。

■何があったのか

警察と消防によりますと、きょう午前9時10分ごろ、山形県の内陸と庄内を結ぶ西川町の月山道、国道112号の西川町志津・上楓沢（かみかえでさわ）付近で、「車とバイクが衝突したようだ」などと、事故の当事者を含め複数の110番通報がありました。

通報の中には「事故でけがをした人がいる。片足がないようだ」といった内容のものもあったということです。

当時、ツーリングしていたバイク4台のうち1台が対向してきた乗用車と衝突したということです。バイクは鶴岡市方面に向かっていたとみられます。

この事故で、バイクを運転していた県内在住とみられる65歳の男性が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男性は右足を離断したということです。

乗用車に乗っていた人にケガはありませんでした。

現場は、上楓沢橋の近くとみられ、現在、警察と消防が事故の状況などについて確認を急いでいます。

また、事故の影響で国道112号・月山道は、5日の午前10時から正午ごろまで全面通行止めとなりましたが現在は解除されています。

■現場には破損したバイク（事故現場画像）