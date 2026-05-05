【付録】「ウィグルベアのもちもちクッション」が付いてくる！ 予約必須の『wiggle wiggle ウィグルベアのもちもちクッション Book』は6月4日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『wiggle wiggle ウィグルベアのもちもちクッション Book』（宝島社）の「ウィグルベアのもちもちクッション」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月4日に発売される『wiggle wiggle ウィグルベアのもちもちクッション Book』（税込3487円）。付録として、「ウィグルベアのもちもちクッション」が付いてきます。
韓国発の人気ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」を象徴する人気キャラクター、ウィグルベアがもちもちのクッションになりました。思わずぎゅっと抱きしめたくなるような触り心地の良さが最大の特徴で、リラックスタイムの相棒にぴったりです。ポップで愛らしい表情が、お部屋の雰囲気をパッと明るくしてくれます。
サイズは最大で縦30cm×横35cm、さらに厚さが12cmとボリュームたっぷりな設計になっています。この十分な厚みのおかげで、ソファでの背当てとしてだけでなく、デスク作業中のひじ置きとしても大活躍。可愛さだけでなく、実用性もしっかり兼ね備えた優秀なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『wiggle wiggle ウィグルベアのもちもちクッション Book』の「ウィグルベアのもちもちクッション」が見逃せない！
宝島社から6月4日に発売される『wiggle wiggle ウィグルベアのもちもちクッション Book』（税込3487円）。付録として、「ウィグルベアのもちもちクッション」が付いてきます。
ずっと抱えていたくなる！ 癒やし度満点のもちもち感
韓国発の人気ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」を象徴する人気キャラクター、ウィグルベアがもちもちのクッションになりました。思わずぎゅっと抱きしめたくなるような触り心地の良さが最大の特徴で、リラックスタイムの相棒にぴったりです。ポップで愛らしい表情が、お部屋の雰囲気をパッと明るくしてくれます。
背当てやひじ置きにも！ 厚みたっぷりの実用性
サイズは最大で縦30cm×横35cm、さらに厚さが12cmとボリュームたっぷりな設計になっています。この十分な厚みのおかげで、ソファでの背当てとしてだけでなく、デスク作業中のひじ置きとしても大活躍。可愛さだけでなく、実用性もしっかり兼ね備えた優秀なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)