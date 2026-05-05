5月4日の「スター・ウォーズの日」を祝って、ルーク・スカイウォーカー役マーク・ハミルとバラク・オバマ元米大統領がコラボレーションだ。2026年6月19日にシカゴにオープンする記念館「オバマ大統領センター」の告知に合わせて共演した。

YouTubeに掲載された映像では、マーク・ハミルが“フォース”を使ってオバマにテレパシー。「聞こえるか……聞こえるか……オバマ大統領……オバマ大統領……」と念を送るが、実は2人は側にいた模様。「マーク、その交信止めてって言いましたよね」と制されると、ハミルが「聞きたいんですけど、大統領センターはいつになったら行けますか？」と尋ねる。

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Instagramでは、実際のオバマ大統領センターを前にハミルとオバマが対面。オバマが「スター・ウォーズの日」をお祝いすると、そのまま「普通の環境で生まれながら、絶え間なく努力を続け、大きな夢とちょっとした“反乱”の心を持った子ども」についての紹介を始める。

「良い予感がする」「いい話だ」と聞き入るハミルに、オバマは「逆境に立ち向かう負け犬グループに加わり、変化のために立ち上がる」と話を進める。これを『スター・ウォーズ』ルーク・スカイウォーカーの話と受け取ったハミルは「巨大なスペースレーザーを爆破させたのかい？」と興奮。しかしオバマは「マーク、君の話じゃない。君も素晴らしいけれど……」と訂正する。そう、これはバラク・オバマ自身の話で、そのまま彼のレガシーが継承された大統領センターの紹介へと繋げている。

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別の動画は、オバマは14歳の頃にハワイの劇場で初めて『スター・ウォーズ』を鑑賞した時のことをハミルに話している。さらに別の動画では、オバマがカメラの外にいたハミルの妻マリルーの元に寄って挨拶。「彼女は僕の歯科衛生士だったんです」とハミルが馴れ初めを話すと、「歯科衛生士を引っ掛けたの？」と驚いたオバマ。

結婚生活は47年だというハミルが「これからも続くように祈ってください」と指を交差させると、「ミシェル（夫人）が言ってましたよ。“他の男を手懐けるにはもう手遅れだ”ってね（笑）」とオバマジョークで締められた。

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このたびの「スター・ウォーズの日」でオバマ前大統領とマーク・ハミルが公式に共演を果たした一方、現大統領のドナルド・トランプは米ホワイトハウスとともに『マンダロリアン・アンド・グローグー』関連の画像を公開。「強さを求める銀河で、アメリカはいつでも準備万端だ」と添え、劇中の定番のセリフ「我らの道」とのメッセージが連ねられた。

AI生成と見られるこの画像では、トランプ大統領がディン・ジャリンのアーマーを纏い、グローグーとアメリカ国旗を携えている。トランプはヘルメットを脱いでどこかを見据えいているが、劇中でマンダロリアンが素顔を晒すことは掟に反する御法度とされている行為である。