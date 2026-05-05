大阪の夏フェス『RUSH BALL 2026』出演者一挙発表 BUMP OF CHICKEN、Creepy Nuts、ELLEGARDENら【一覧・日割り】
大阪の夏の野外音楽フェス『RUSH BALL 2026』（8月29日・30日、泉大津フェニックス）の出演アーティストが5日、一挙発表された。
【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト
■『RUSH BALL 2026』
開催日：2026年8月29日（土）、8月30日（日）
会場：大阪 泉大津フェニックス
開場 9:30 開演 11:00
出演アーティスト
・8月29日(土)
BUMP OF CHICKEN
go!go!vanillas
KANA-BOON
Saucy Dog
神はサイコロを振らない
キュウソネコカミ
ストレイテナー
にしな
マカロニえんぴつ
リーガルリリー
Opening Act：Klang Ruler
＜ATMC＞
BILLY BOO
CENT
セントチヒロ・チッチ
icyball（from 台湾）
Ivy to Fraudulent Game
PEDRO
the paddles
三四少女
水平線
名誉伝説
パーカーズ
・8月30日(日)
BRAHMAN
Creepy Nuts
ELLEGARDEN
KUZIRA
SiM
THE BAWDIES
The Ravens
THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES
シンガーズハイ
ハルカミライ
Opening Act：トップシークレットマン
＜ATMC＞
EVE OF THE LAIN
SHAKALABBITS
THE DO DO DO's
THE FOREVER YOUNG
自爆
神聖かまってちゃん
粗大BAND（from 台湾）
超能力戦士ドリアン
守乃まも
夕闇に誘いし漆黒の天使達
【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト
■『RUSH BALL 2026』
開催日：2026年8月29日（土）、8月30日（日）
会場：大阪 泉大津フェニックス
開場 9:30 開演 11:00
出演アーティスト
・8月29日(土)
BUMP OF CHICKEN
go!go!vanillas
KANA-BOON
Saucy Dog
神はサイコロを振らない
キュウソネコカミ
ストレイテナー
にしな
マカロニえんぴつ
リーガルリリー
Opening Act：Klang Ruler
BILLY BOO
CENT
セントチヒロ・チッチ
icyball（from 台湾）
Ivy to Fraudulent Game
PEDRO
the paddles
三四少女
水平線
名誉伝説
パーカーズ
・8月30日(日)
BRAHMAN
Creepy Nuts
ELLEGARDEN
KUZIRA
SiM
THE BAWDIES
The Ravens
THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES
シンガーズハイ
ハルカミライ
Opening Act：トップシークレットマン
＜ATMC＞
EVE OF THE LAIN
SHAKALABBITS
THE DO DO DO's
THE FOREVER YOUNG
自爆
神聖かまってちゃん
粗大BAND（from 台湾）
超能力戦士ドリアン
守乃まも
夕闇に誘いし漆黒の天使達