『RUSH BALL 2026』出演者発表

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　大阪の夏の野外音楽フェス『RUSH BALL 2026』（8月29日・30日、泉大津フェニックス）の出演アーティストが5日、一挙発表された。

【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト

■『RUSH BALL 2026』
開催日：2026年8月29日（土）、8月30日（日）
会場：大阪 泉大津フェニックス
開場 9:30　開演 11:00

出演アーティスト
・8月29日(土)
BUMP OF CHICKEN
go!go!vanillas
KANA-BOON
Saucy Dog
神はサイコロを振らない
キュウソネコカミ
ストレイテナー
にしな
マカロニえんぴつ
リーガルリリー
Opening Act：Klang Ruler

＜ATMC＞
BILLY BOO
CENT
セントチヒロ・チッチ
icyball（from 台湾）
Ivy to Fraudulent Game
PEDRO
the paddles
三四少女
水平線
名誉伝説
パーカーズ

・8月30日(日)
BRAHMAN
Creepy Nuts
ELLEGARDEN
KUZIRA
SiM
THE BAWDIES
The Ravens
THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES
シンガーズハイ
ハルカミライ
Opening Act：トップシークレットマン

＜ATMC＞
EVE OF THE LAIN
SHAKALABBITS
THE DO DO DO's
THE FOREVER YOUNG
自爆
神聖かまってちゃん
粗大BAND（from 台湾）
超能力戦士ドリアン
守乃まも
夕闇に誘いし漆黒の天使達