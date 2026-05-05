5日午前8時54分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の宮古市と盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

宮古市 盛岡市

■震度2

□岩手県

山田町 普代村 野田村

二戸市 八幡平市 滝沢市

葛巻町 岩手町 紫波町

矢巾町 軽米町 九戸村

一戸町 釜石市 住田町

大槌町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市

平泉町





□北海道函館市□青森県青森市 平内町 外ヶ浜町八戸市 三沢市 野辺地町七戸町 六戸町 横浜町東北町 おいらせ町 三戸町五戸町 青森南部町 階上町むつ市 東通村□宮城県気仙沼市 登米市 栗原市涌谷町 石巻市

■震度1

□岩手県

久慈市 岩泉町 田野畑村

岩手洋野町 雫石町 大船渡市

陸前高田市 西和賀町 金ケ崎町



□北海道

木古内町 室蘭市 白老町

厚真町 安平町 むかわ町

新ひだか町 浦河町 様似町

標茶町 標津町 別海町

根室市



□青森県

五所川原市 つがる市 蓬田村

中泊町 十和田市 六ヶ所村

田子町 新郷村 佐井村

藤崎町



□宮城県

大崎市 色麻町 宮城加美町

宮城美里町 南三陸町 仙台宮城野区

東松島市 松島町 名取市

岩沼市



□秋田県

能代市 三種町 井川町

秋田市 由利本荘市 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

横手市 大仙市 仙北市

秋田美郷町 羽後町



□山形県

中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。