岩手県で最大震度3の地震 岩手県・宮古市、盛岡市
5日午前8時54分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の宮古市と盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
宮古市 盛岡市
■震度2
□岩手県
山田町 普代村 野田村
二戸市 八幡平市 滝沢市
葛巻町 岩手町 紫波町
矢巾町 軽米町 九戸村
一戸町 釜石市 住田町
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 一関市 奥州市
平泉町
函館市
□青森県
青森市 平内町 外ヶ浜町
八戸市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 横浜町
東北町 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
むつ市 東通村
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
涌谷町 石巻市
■震度1
□岩手県
久慈市 岩泉町 田野畑村
岩手洋野町 雫石町 大船渡市
陸前高田市 西和賀町 金ケ崎町
□北海道
木古内町 室蘭市 白老町
厚真町 安平町 むかわ町
新ひだか町 浦河町 様似町
標茶町 標津町 別海町
根室市
□青森県
五所川原市 つがる市 蓬田村
中泊町 十和田市 六ヶ所村
田子町 新郷村 佐井村
藤崎町
□宮城県
大崎市 色麻町 宮城加美町
宮城美里町 南三陸町 仙台宮城野区
東松島市 松島町 名取市
岩沼市
□秋田県
能代市 三種町 井川町
秋田市 由利本荘市 大館市
鹿角市 北秋田市 小坂町
横手市 大仙市 仙北市
秋田美郷町 羽後町
□山形県
中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。