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5日午前8時54分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の宮古市と盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
宮古市　盛岡市

■震度2
□岩手県
山田町　普代村　野田村
二戸市　八幡平市　滝沢市
葛巻町　岩手町　紫波町
矢巾町　軽米町　九戸村
一戸町　釜石市　住田町
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　一関市　奥州市
平泉町

□北海道
函館市

□青森県
青森市　平内町　外ヶ浜町
八戸市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　横浜町
東北町　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町
むつ市　東通村

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
涌谷町　石巻市

■震度1
□岩手県
久慈市　岩泉町　田野畑村
岩手洋野町　雫石町　大船渡市
陸前高田市　西和賀町　金ケ崎町

□北海道
木古内町　室蘭市　白老町
厚真町　安平町　むかわ町
新ひだか町　浦河町　様似町
標茶町　標津町　別海町
根室市

□青森県
五所川原市　つがる市　蓬田村
中泊町　十和田市　六ヶ所村
田子町　新郷村　佐井村
藤崎町

□宮城県
大崎市　色麻町　宮城加美町
宮城美里町　南三陸町　仙台宮城野区
東松島市　松島町　名取市
岩沼市

□秋田県
能代市　三種町　井川町
秋田市　由利本荘市　大館市
鹿角市　北秋田市　小坂町
横手市　大仙市　仙北市
秋田美郷町　羽後町

□山形県
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。