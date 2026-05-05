女優のシャーリーズ・セロン(50)が、若々しい肌を保つ秘訣を明かした。主演映画「アペックス・プレデター」のプロモーションの一環として出演したポッドキャスト番組で、ここ2年間続けている美容法が「どんなローションやクリームより効果があった」と語っている。



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番組で容姿維持のコツを聞かれたシャーリーズは、即座に「レッドライト」と回答。続けて、笑いを誘うようにこう付け加えた。「それと、19歳の血ね」



冗談を交えつつも、その実感は本物のようだ。「基本的に、私はいつもレッドライトマスクをつけてる感じ。撮影が終わるとすぐに赤いライトのマスクをつけるの。もう大好きなの」と話す。



さらに、その効果について率直に語っている。「この2年間でやってきたことの中で、どんなローションやクリームよりも、『わあ、本当に違いが分かる』って感じたのはこれだけ」



最後も「だから、いい遺伝子を手に入れて、19歳の血を少し拝借して……あとはレッドライトね」と、シャーリーズらしいユーモアで締めくくった



（BANG Media International／よろず～ニュース）