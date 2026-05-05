近所中に大好きな人がたくさんいるという、人間が大好きで人懐こいぷぅ太郎くん。散歩中に大好きなご近所さんに出会った時の嬉しそうな様子がとても可愛らしくて、大きな反響を呼びました。

「みんなが幸せになりますね」「私も覚えてもらえるくらいもふもふしたい！」と話題となり、67万回以上再生されています。

【動画：街の人々に愛されている犬→散歩中に出会うと…ご近所付き合いが上手すぎる『尊い光景』】

いつもお世話になっています！

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『12キロデカプー ぷぅ～太郎』へ投稿された、トイプードルの「ぷぅ太郎くん」の様子です。いつもお世話になっているご近所さん達へ会えた時のものなのだそう。

人と触れ合うのが好きというぷぅ太郎くんには、近所中に可愛がってくれる大好きな人がいるとのこと。そんなご近所さんに会えた時のぷぅ太郎くんは、尻尾をフリフリして本当に嬉しそうなのだといいます。

もふもふ可愛がってくれてありがとう

いつもたくさん話しかけてくれるというバスの運転手さんには、背後からぴょんと飛びつくとお手を披露するなど大はしゃぎ。また、会社のお兄さんも見つけた途端にダッシュで駆け寄り、おやつをもらって大喜びだったとか。

美容院では、入り口の前で「来たよ」とアピールすると、パパさんやママさんが出てきていっぱい撫でてもらって嬉しそう。そんなぷぅ太郎くんからは、ご近所さん達のことが大好きな気持ちが溢れていました。

ぷぅ太郎くんは地域密着犬

飼い主さん曰く地域密着犬だというぷぅ太郎くんの散歩は、ご近所さん達とのふれあいの時間でもあるといいます。例えばある日の散歩では、まず喫茶店のマスターへご挨拶してちゅ～るをもらうところからスタート。

遭遇したお兄さんや公園を散歩していたおじさんにたっぷり遊んでもらい、帰り道に出会ったおじいさんについて歩いて、この日の散歩は終了。これからもこんな風に、大好きなご近所さん達と楽しく毎日を過ごしていってほしいです。

この投稿へは「ワンちゃんの性格も飼い主さんの性格も素敵だから、こんなにお友達できるんでしょうね」「最初『よっ！！来たよーっ！！』ってチョンとするのかわいい」「可愛い毛玉すぎる」「大好きな人がたくさんいていいね」など、みんなに愛されているぷぅ太郎くんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと4万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『12キロデカプー ぷぅ～太郎』では、12kgと大きくてフワフワな体でぽてぽて歩くのがとても可愛い、トイプードル「ぷぅ太郎くん」と飼い主さんとの楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「12キロデカプー ぷぅ～太郎」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。