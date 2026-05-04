「自宅で最期を迎える」ことは可能なの？利用できる訪問診療や介護保険の仕組み【医師解説】

近年、「最期は住み慣れた自宅で迎えたい」と考える方も増えています。しかし、在宅での看取りにはどのような準備が必要なのか、どんな医療が受けられるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか？ そこで、自宅で最期を迎えるために知っておきたいことについて、「医療法人明医研」の市川聡子先生に解説してもらいました。

監修医師：

市川 聡子（ハーモニークリニック）

医療法人明医研理事長。総合診療を専門とし、プライマリ・ケア、認知症ケア、緩和ケアに精通。同法人のハーモニークリニックで外来や訪問診療をおこなう傍ら、大学医学部での講義や医学生・研修医の指導にあたっている。日本専門医機構認定総合診療専門医、日本専門医機構総合診療専門研修指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医・指導医、慶應義塾大学医学部客員講師、埼玉医科大学医学部非常勤講師。

編集部

そもそも自宅で最期を迎えることは可能ですか？

市川先生

はい、可能です。訪問診療や訪問看護、介護サービスを利用することで、病院ではなく自宅で最期を迎えることができます。ただし、本人や家族が自宅で最期を迎えることを望んでいること、そして必要なサポート体制を整えることが重要になります。

編集部

自宅で受けられる医療にはどのようなものがありますか？

市川先生

訪問診療を利用すれば、医師が定期的に診察に来るので、病状に合わせて必要な処方や医療行為を受けることができます。「家で受けられる医療」というと、かなり範囲が限られた医療というイメージを抱くかもしれませんが、検査や点滴、薬の処方などのほか、褥瘡（床ずれ）の処置、在宅酸素療法や胃ろうの管理・交換などもおこなえます。

編集部

そうなのですね。ほかにはどのようなものがありますか？

市川先生

自宅で胸やお腹に溜まった水を抜いたり、輸血や医療用麻薬の注射をおこなったりすることも可能です。また、訪問看護を利用することで、看護師による体調管理や医療的ケアを受けられます。特に緩和ケアを充実させたい患者さんにとっては、訪問診療と訪問看護を組み合わせることで、自宅でも適切な医療を受けられる環境を作ることができます。

編集部

医療的な支援だけでなく、介護も必要ですよね？

市川先生

その通りです。在宅療養をする上では、医療的な支援だけではなく、介護のサポートを受けることも重要です。介護保険を利用すると、訪問介護（入浴や食事の介助など）、福祉用具のレンタル（ベッド・車椅子など）、ショートステイ（短期の施設利用）などのサービスを受けることができます。介護認定を受けることで、要介護度に応じたサポートを受けられますので、介護保険を利用していない場合は、まずはお住まいの市区町村の窓口で相談してみましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜｢自宅で最期を迎える｣ために準備しておくべきことをご存じですか? 訪問診療医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。