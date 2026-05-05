フリーアナウンサーの武内陶子が2日、自身のインスタグラムを更新。往年のスター俳優との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】オシャレなブラウン髪の殿下 とても80代とは思えない

「殿下、ご来店～！82才におなりになる小野寺昭さんです。お変わりない～」と記し、明るいブラウンの髪色にセーター姿の俳優・小野寺昭との2ショットをアップ。小野寺は1943年生まれ。72年放送開始の日本テレビ系の刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で“殿下”こと島刑事を演じて人気を博した。



武内アナが出演する配信番組、学研TV「人生100年！大人カフェ」で対面したもの。「太陽にほえろ」から50年。やさしい笑みをたたえる姿に、「殿下は相変わらず素敵に優しい殿下でした^_^ 帯広出身の小野寺さん、しばし、とかち観光大使の私と帯広話で盛り上がりました。」と楽しい時間だったことを伝えた。



番組内でのトークでは故石原裕次郎さんとの秘話や意外な趣味も明かしたといい、「どおりで80代を迎えられても若々しくていらっしゃるはずだー^_^」と続けた。小野寺は俳優だけでなく、大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科で14年間にわたり教鞭を執り、学科長も務め、25年3月末に退任している。



ファンからは「でッ、殿下じゃないですか！」「懐かしい！太陽ほえろ！」「島さん元気そう」「80代には見えません」「やっぱりかっこいい」「2人とも笑顔が素敵」など、年齢を重ねても色あせないイケメンなベテラン俳優へのコメントが寄せられてた。



1965年生まれの武内アナは神戸女学院大文学部総合文化学科を卒業。カナダへの留学経験もある。91年にNHK入局し、「NHK NEWSおはよう日本」のキャスターや2003年には「紅白歌合戦」の総合司会も務めた。3人娘(下の2人は双子)の母でもある。



（よろず～ニュース編集部）