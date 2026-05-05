◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月4日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）

第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２は４日、名古屋競馬場のダート２１００メートルを舞台に１２頭立て（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）で行われた。１番人気のアウトレンジが先行して４コーナー先頭から、オディロンの追い上げを首差しのいで重賞３勝目。松山は同レース初勝利。大久保調教師はチュウワウィザードで制した１８年以来の勝利ととなった。

東京大賞典、川崎記念で３着とビッグレースで惜敗続きだったが、ここで昨年の平安Ｓ以来、約１年ぶりのタイトル獲得。６歳を迎えて存在感を示したレガーロ産駒に、松山は「本当にしぶとくて、最後はいい根性を見せてくれました。着差以上に強い競馬をしてくれたなと思います。久しぶりの勝利でうれしく思いました。まだまだ成長途上と思うので、これからが楽しみです」と振り返った。

◆アウトレンジ 父レガーロ、母クイーンパイレーツ（父キングカメハメハ）。栗東・大久保龍志厩舎所属の牡６歳。北海道新冠町・株式会社ノースヒルズの生産。通算２１戦８勝（うち地方７戦２勝）。総獲得賞金は２億８５４９万５０００円（うち地方１億４８００万円）。主な勝ち鞍は２４年浦和記念・Ｊｐｎ２、２５年平安Ｓ・Ｇ３。馬主は寺田寿男氏。