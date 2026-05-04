「豊臣兄弟！」OPタイトルバック＆次回予告なしの異例演出「最初に覚悟した」「明らかに特別回」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/05/04】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第17話「小谷落城」が5月3日に放送された。異例の演出に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」衝撃の退場劇が話題になった人物
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
この日の放送では、武田信玄（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）と徳川家康（松下洸平）が激突した「三方ヶ原の戦い」、信長が足利義昭（尾上右近）を追放したことによる室町幕府の滅亡、信長が朝倉家を滅ぼした「一乗谷城の戦い」、浅井家の本拠を攻略した「小谷城の戦い」が描かれた。さらに、信玄や朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）・長政（中島歩）ら主要武将の“退場ラッシュ”ともいえる緊迫感あふれる展開が続いた。
同話では、通常挿入されるオープニングタイトルバックが流れず、冒頭にキャスト名が画面下に表示される形式に。さらに、信長に追い詰められ、覚悟を決めて割腹した長政を最愛の妻・市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）が介錯するという衝撃的なラストシーンの後、スタッフクレジットが黒背景で表示され、次回予告がないまま終了した。
本編終了後に次回予告が流れないケースはこれまでもあったが、合わせてオープニングタイトルバックがカットされる異例演出に、SNS上では「OPがない！？」「最初に覚悟した」「明らかに特別回」「新鮮すぎる」「最初に察した通りの密度の濃い内容だった」「息する間もなかった」「フルで本編だったな…余韻がすごい」「痺れた」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」異例演出が話題に
この日の放送では、武田信玄（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）と徳川家康（松下洸平）が激突した「三方ヶ原の戦い」、信長が足利義昭（尾上右近）を追放したことによる室町幕府の滅亡、信長が朝倉家を滅ぼした「一乗谷城の戦い」、浅井家の本拠を攻略した「小谷城の戦い」が描かれた。さらに、信玄や朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）・長政（中島歩）ら主要武将の“退場ラッシュ”ともいえる緊迫感あふれる展開が続いた。
同話では、通常挿入されるオープニングタイトルバックが流れず、冒頭にキャスト名が画面下に表示される形式に。さらに、信長に追い詰められ、覚悟を決めて割腹した長政を最愛の妻・市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）が介錯するという衝撃的なラストシーンの後、スタッフクレジットが黒背景で表示され、次回予告がないまま終了した。
本編終了後に次回予告が流れないケースはこれまでもあったが、合わせてオープニングタイトルバックがカットされる異例演出に、SNS上では「OPがない！？」「最初に覚悟した」「明らかに特別回」「新鮮すぎる」「最初に察した通りの密度の濃い内容だった」「息する間もなかった」「フルで本編だったな…余韻がすごい」「痺れた」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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