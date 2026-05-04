【男性が選ぶ】春に行きたい「佐賀県の旅行先」ランキング！ 2位「伊万里」を抑えた1位は？【2026年調査】
環境の変化が多い4月は、日常を離れて心身をリセットできる静かな場所への一人旅や、気心知れた友人とのドライブが最高のぜいたくです。新緑が芽吹き、柔らかな風が吹き抜けるこの季節にこそ訪れてほしい、大人の休息地を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「佐賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「古風な街並みでブラブラと散歩したいから」（40代男性／愛知県）、「伊万里焼で有名な現地を訪れて、素敵なお土産を選ぶ時間が楽しそうに感じるため」（40代男性／東京都）、「以前から伊万里焼の美しさに興味があり、気候の良い春に本場を訪れてみたいと思っていました。伝統ある窯元を巡ってお気に入りの一品を見つけたり、趣のある街の雰囲気を肌で感じてリフレッシュしたいからです」（20代男性／茨城県）といったコメントがありました。
回答者からは、「春は暖かいく外出しやすいので、歴史に触れながら散歩できる吉野ヶ里歴史公園に行きたいです」（40代男性／神奈川県）、「園内には桜が咲き、弥生時代の復元建物と春の風景が調和した独特の景観を楽しめるから。また、気候が穏やかで、広い園内を散策するのに最適な季節だから」（50代男性／東京都）、「弥生時代の遺跡と春の桜や菜の花が美しく、歴史体験と佐賀牛や有明海の海鮮グルメが堪能できるから」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜12日の期間、全国10〜70代の男性285人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【男性限定】春に行きたいと思う「佐賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊万里／42票2位には焼き物の里として知られる「伊万里」がランクイン。歴史情緒あふれる大川内山の街並みは、春の柔らかな日差しの中で散策するのに最適です。秘窯の里を巡りながら、自分だけのお気に入りを探す大人の一人旅や、落ち着いたデートを楽しみたい男性からの票を集めました。
回答者からは、「古風な街並みでブラブラと散歩したいから」（40代男性／愛知県）、「伊万里焼で有名な現地を訪れて、素敵なお土産を選ぶ時間が楽しそうに感じるため」（40代男性／東京都）、「以前から伊万里焼の美しさに興味があり、気候の良い春に本場を訪れてみたいと思っていました。伝統ある窯元を巡ってお気に入りの一品を見つけたり、趣のある街の雰囲気を肌で感じてリフレッシュしたいからです」（20代男性／茨城県）といったコメントがありました。
1位：吉野ヶ里歴史公園／64票圧倒的1位は、弥生時代の巨大環濠集落を復元した「吉野ヶ里歴史公園」でした。広大な敷地に広がる芝生と春の青空、そして復元された高床倉庫や物見櫓のコントラストは、この時期ならではの開放感を与えてくれます。歴史ロマンを感じながらウオーキングを楽しむ、知的な休日を求める男性に支持されました。
回答者からは、「春は暖かいく外出しやすいので、歴史に触れながら散歩できる吉野ヶ里歴史公園に行きたいです」（40代男性／神奈川県）、「園内には桜が咲き、弥生時代の復元建物と春の風景が調和した独特の景観を楽しめるから。また、気候が穏やかで、広い園内を散策するのに最適な季節だから」（50代男性／東京都）、「弥生時代の遺跡と春の桜や菜の花が美しく、歴史体験と佐賀牛や有明海の海鮮グルメが堪能できるから」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)