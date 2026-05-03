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いよいよツーリングシーズンの幕開け！今年の春ツーリングはどこへ行きますか？

今回はツーリングマップル取材陣が、自身の担当エリアから「県」を一つピックアップ。その県で春にオススメのツーリングスポットを紹介してもらいます。

『ツーリングマップル中国・四国』取材担当の博田さんが選んだのは「香川県」です。紹介している「おすすめスポット」はどこでしょうか。早速どうぞ！

著・博田 巌

Route！掲載日：2026年3月27日

【春の香川県へGO！】

日本の都道府県で、一番面積が小さい「香川県」。同時期に見ごろを迎える花の名所が近い場所に集まっているので、1日で沢山の春スポット巡りが楽しめます。

「瀬戸大橋」や「鳴門海峡大橋」で、本州とのアクセスも良く、関西からのフェリーも運航されています。直島・小豆島経由の船旅で、岡山から原付バイクで訪れることもできます。讃岐うどん巡りとあわせて楽しむのもオススメです。

【香川県】春に行きたいスポットと時期一覧

１．紫雲出山(しうでさん)の桜・アジサイ

花の見ごろ：3月下旬～4月中旬（桜）、6月（アジサイ）

２．丸亀城の桜

開催日：3月下旬～4月上旬

※「令和8年丸亀城桜まつり」は3月27日～4月12日

３．志々島（ししじま）の春の花

花の見ごろ：3月下旬～6月下旬※花の種類により時期は異なる

４．芝桜富士の芝桜

花の見ごろ：4月上旬～中旬

５．カフェ・ジャルダンの芝桜

花の見ごろ：4月

６．「善通寺五岳の里」市民集いの丘公園のネモフィラ

花の見ごろ：3月下旬～4月上旬

１．紫雲出山［3月下旬～4月中旬（桜）、6月（アジサイ）］

香川県の春スポットで、真っ先に思い浮かぶのが三豊市の紫雲出山。瀬戸内海に突き出した荘内半島に位置する標高352mの山頂からは、美しい瀬戸内の風景とともに、4月に桜、6月にはアジサイが楽しめる。

ただ、山頂までの道路が狭く、桜の季節はシャトルバス利用や、車やバイクでの入山は予約が必要。近年、訪れるにはややハードルが高いスポットになっている。

ツーリングマップル➡中国・四国 P.58 J-3

瀬戸内と桜の風景が広がる紫雲出山の山頂

アジサイの時期に訪れるのもおすすめ

２．丸亀城の桜［3月下旬～4月上旬］

桜の時期に訪れてみたい香川県のスポットのひとつが、現存12天守のひとつ、石垣の名城と知られる「丸亀城」。日本一の高さを誇る石垣と、桜も素敵だが、二の丸に咲き誇る桜の海に浮かぶような天守閣の見事な景観も必見。桜祭りの期間中は桜や石垣が21時までライトアップされて、幻想的な雰囲気も楽しめる。また、「城の日」の4月6日には、丸亀城天守の無料公開も行なわれる。

駐輪場が西側の資料館にあるが、こちらは原付程度までしか停められないので、排気量の大きいオートバイは駐車場を利用しよう。

ツーリングマップル➡中国・四国 P.59 D-2

二の丸桜の海のむこうに建つ丸亀城天守

花の海から讃岐富士「飯野山」を望む

３．志々島の花［3月下旬～6月下旬］

徒歩でしか巡れない小さな島、塩飽諸島（しわくしょとう）の「志々島」は春の時期に訪れたい場所。かつては島全体に花畑が広がっていて「花の島」と呼ばれていた。

その頃の美しい風景を甦らせようと取り組んでいる「天空の花畑」は、瀬戸内海を見下ろす小高い丘の上に広がる花畑で、3月下旬の「芝桜」からキンセンカ、ナデシコ、6月のアジサイの季節まで、さまざまな花と島風景が楽しめる。

島内では舗装されていない山道を歩くので歩きやすい靴で、また、雨上がりは滑りやすいので要注意。飲み物なども本土から持参しよう。

ツーリングマップル➡中国・四国 P.58 M-2

4月上旬～5月上旬が見ごろのキンセンカに彩られる「天空の花畑」。3月から6月までさまざまな花を瀬戸内の風景と共に楽しめる

圧倒される存在感、樹齢1200年の大楠

春は「横尾の辻」や「楠の倉」など見どころが多く、志々島散策にオススメシーズン

ネモフィラが広がる天空の花畑。次回は芝桜の見ごろの時期にも訪れてみたいです

４．芝桜富士［4月上旬～中旬］

香川県の芝桜スポット、東かがわ市のその名も「芝桜富士」。私設庭園の奥の小高い山一面に、色鮮やかな芝桜が咲き誇る景観はまさに「芝桜富士」。山頂からは麓の芝桜と瀬戸内海も遠望できる。

ツーリングマップル➡中国・四国 P.60 H-3

私設庭園と思えない素敵な風景が楽しめる

瀬戸内海を遠望する芝桜富士山頂からの風景

５．カフェ・ジャルダンの芝桜［4月］

もう一つの香川県のおすすめ芝桜スポットが、高松空港近くの「カフェ・ジャルダン」。こちらもカフェオーナーさんが所有する花畑で、ため池沿いの広い敷地一面に咲く芝桜と桜、チューリップなど、春の花々が楽しめる素敵な場所。

ツーリングマップル➡中国・四国 P.59 M-3

春の風景が広がる「カフェジャルダン」

高松空港を離発着する飛行機から見られるように、と作られた素敵な花文字

カフェでくつろぐのも良いけど、ソフトクリームを頂きながらゆったり芝桜を眺めるのもおススメ

６．「善通寺五岳の里」市民集いの丘公園のネモフィラ［3月下旬～4月上旬］

「五岳山」と呼ばれる5つの山を背景に整備された「善通寺五岳の里」市民集いの丘公園は、園内に花畑が広がる「花の里」。春も素敵な風景が楽しめて、3月の終わりから「ネモフィラ」が見ごろを迎えます。昨年、訪れた時にはちょうど桜の時期と重なっていて、ネモフィラと桜の素敵な風景が広がっていました。

ネモフィラと桜の競演が楽しめる公園

そして、「ネモフィラ」といえば、今年の見頃の時期に訪れたいと思っているのが、「国営讃岐まんのう公園」のネモフィラの丘。

まんのう町のゲストハウス「BB LODGE」のオーナーさんから、

「淡いブルーのネモフィラの花が広い丘一面に咲く素敵な景観ですよ」

と、教えてもらったスポットで、ぜひ見に行きたいと思っています。

広い園内で季節ごとにさまざまな花が楽しめる「国営讃岐まんのう公園」。こちらは昨年鑑賞した、アジサイ。今年はネモフィラの見頃に訪れます！

ツーリングマップルがあればさらにおすすめを加えて自分だけのツーリングができます

春の香川県おすすめツーリングスポット、いかがだったでしょうか。「ツーリングマップル」にはこれ以外にもたくさんの道やスポットが掲載されています。

今回、博田さんが紹介してくれた6つのスポットと組み合わせて、自分だけのツーリングコースを作り、出かけてみましょう！

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この記事では「ツーリングマップル」協力のもと、MOBY編集部で記事を再編集。今後もさまざまなバイク情報を取り上げていきます。