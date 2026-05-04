◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝

巨人は降雨コールドで阪神に連敗し、２カード連続負け越しとなった。３点をリードされた７回裏、阪神が２死満塁としたところで雨脚が強くなり、ゲームセット。天敵の才木に４安打１１奪三振で完封負けを喫し、２４年途中から８連敗となった。阿部慎之助監督（４７）は４日のヤクルト戦（東京Ｄ）で、脳しんとう特例措置で離脱していた泉口友汰内野手（２６）を１軍へ合流させることを明言。また甲子園には同行していなかった大勢投手（２６）も同日に再合流する予定だ。投打とも盤石の布陣でやり返す。

大粒の雨が黒土に染みこんだ。０―３の７回の巨人の守備。途中で阪神園芸のスタッフが２度、マウンドや内野に砂を入れるグラウンド整備を行った。２死満塁、打者・佐藤の場面で試合中断。その後の予報も悪く、３分後に球審・真鍋が降雨コールドを宣告した。無念の悪天候に「こればっかりは仕方ないですね」と阿部監督。連敗で２カード連続負け越しとなった。

中４日の相手先発・才木は変化球主体。１５０キロ超の速球のイメージが強い中で、打者２８人中７人に初球１１０キロ台のカーブとタイミングを外された。２回無死一、二塁から７番・佐々木、８番・浦田が連続三振。「あと一本が先に出ておけば違った展開になったと思う」と先制できず後手に回った。７回４安打、１１三振で完封の才木には、２４年途中から８連敗となった。

打率４割７厘などリーグ３冠と絶好調の虎の４番・佐藤には、今３連戦で計１２打数８安打を許した。巨人戦に限らず無双状態だが、「よく打たれたので次対戦するときはしっかり対策を練ってやれたら」とチーム全体として改善を掲げた。

明るい材料もある。試合後、阿部監督は泉口について「明日、一応呼ぶ予定」と４日ヤクルト戦での１軍合流を明言した。登録は同日に状態を最終確認して決めるが、４月２１日に脳しんとう特例措置で登録抹消となり、この日２軍で実戦復帰した頼れる「３番・遊撃」が帰ってくる。昨秋の両股関節手術から復活して４月２６日に昇格した吉川と、今季初の強力二遊間コンビは間近だ。

ＧＷ９連戦はここまで２勝４敗。阿部監督は４日からのヤクルト３連戦に向けて「一試合一試合勝てるようにやるだけですね」と帰京した。投手ではコンディション不良で甲子園３連戦に同行せず残留調整した大勢も、４日に１軍再合流の予定。若手の奮闘もあり貯金「２」のチームに主力が続々と復帰して追い風が吹く。（片岡 優帆）