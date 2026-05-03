この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】たった6日間しか入れない！タカラベルモント本社！」と題した動画を公開した。ティンカノが、大阪・タカラベルモント本社で期間限定開催された万博関連イベントの様子をレポートしている。

本イベントは一般公開としては珍しく、普段は入ることのできない本社内を体験できる貴重な機会。会場ではスタンプラリーや展示が用意され、1970年大阪万博で出展された「タカラ・ビューティリオン」に関する資料なども紹介されていた。

さらに、建築に使われる特殊素材に実際に触れられるコーナーや、海外パビリオンに関連した展示も登場。
普段なかなか体験できない内容に、ティンカノも興味深そうに見入っていた。

動画では、万博を通じて生まれた企業や国とのつながりにも触れられており、「今も続いている」という“レガシー”の広がりを感じさせる内容となっている。

限られた期間だけ開かれた特別なイベントの裏側を知ることができる今回の動画。気になる方はチェックしてみてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

タカラベルモント本社で一般公開イベント開催
01:52

1970年大阪万博「タカラ・ビューティリオン」の資料展示
04:47

鼓月とのコラボレーションや海外パビリオンの特別展示
06:46

大阪ヘルスケアパビリオンの特殊な建築素材に触れる体験
08:33

万博を通じた世界や企業とのつながり

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