ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１７回「小谷落城」が３日に放送された。

激動の１５７３年。侵攻した武田信玄（高嶋政伸）が徳川家康（松下洸平）を三方ヶ原で粉砕。しかし信玄急逝により武田軍が撤退し、戦国が激変。織田信長（小栗旬）が足利義昭（尾上右近）を追放し、足利幕府滅亡。朝倉義景（鶴見辰吾）の滅亡。物語は猛スピードで進み、後半は木下小一郎長秀（仲野太賀）と木下藤吉郎秀吉（池松壮亮）が、浅井長政（中島歩）の元へ。

浅井長政が豊臣兄弟と相撲をとり、勝って投降を拒否。ラストは落城の小谷で浅井長政がひとり切腹し、そこへ夢か現実か、妻お市（宮崎あおい）が現れて介錯した。

ネットは騒然。「お市様が介錯するのすごいな」「おいおい、マジか」「嘘でしょ…」「マジか…お市が長政を介錯するのか…」「これ俺の知ってる日本史と違うな」「新解釈の介錯」「お市様に介錯やらせるのはさすがに」「すげえな、今日の脚本」「ちょっとファンタジーが過ぎる」「斬新だ」「なんか今日は…」「お市が長政の介錯をするなんて 衝撃の小谷落城回だった」「浅井長政、相撲している場合じゃない」と、さまざまな反応が投稿されている。