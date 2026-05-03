銀座コージーコーナーの「母の日ケーキ」は全部で6種。花束みたいなケーキやお母さんイメージのアソートなど多彩なラインアップ

銀座コージーコーナーは、2026年4月24日から、全国の生ケーキ取扱店で「母の日限定ケーキ」の店頭予約を実施しています。

「母の日ベリーセレクション」はネットでも予約できる

花束をイメージしたプチデコレーションケーキや、お母さんをイメージしたプチケーキのアソート、家族でシェアできるチーズスフレなど、5月10日の母の日に、お母さんに笑顔になってもらえるような「母の日ケーキ」6種をラインアップ。いずれも5月8日から10日まで販売します。

また、人気の苺のショートケーキは期間限定でバラの花デザインのピックが付くほか、「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」はピックのロゴが"Ghana"から"haha"に変わります。

・母の日ベリーセレクション（8個入）

お母さんをイメージした、やさしい色合いのプチケーキアソート。苺ホイップクリームにママのチョコをあしらった「ママベリータルト」、苺やブルーベリーを宝石のように飾ったケーキなど、ベリーをふんだんに使った8種類の組み合わせです。

カーネーションやバラのイラストを華やかにデザインしたBOXの天面には、メッセージが書けるスペースがあります。

【前列】（左から）

苺ショート：スポンジで苺のジャム＆苺ホイップクリームをサンドしたケーキ

ママベリータルト：苺ホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルト

ベリーロール：苺ホイップクリームのロールケーキ

ストロベリーシュー：苺ホイップクリームのシュークリーム

【後列】（左から）

ブルーベリータルト：ブルーベリーホイップクリームとチーズカスタードのタルト

ベリーフラワー：ラズベリーホイップクリームとヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

ストロベリーピスタチオ：苺ホイップクリームとピスタチオスポンジのケーキ

苺とチョコのタルト：苺を飾ったチョコホイップクリームのタルト

価格は2916円。

なお、「母の日ベリーセレクション（8個入）」は、「店舗で受け取りネット予約」でも予約受付が可能です。

予約受付期間は4月24日から5月3日までで、引き渡し期間は5月8日から10日まで。ネット予約は一部店舗のみ実施していて、5日前までの予約限定です。

・母の日フラワープリンセス

華やかに咲いた1輪の花を表現した、母の日限定のプチデコレーションケーキです。さわやかなチーズ風味クリームと苺ジャムをブルーベリー風味のスポンジではさみ、上面には苺クリームのフリルを4段重ねて仕上げています。

フィルムには母の日の象徴・カーネーションをデザイン。

価格は777円です。

・母の日コージープリンセス

華やかな花束のような見た目の、母の日限定のプチデコレーションケーキです。

黄桃シロップ漬けと生クリーム入りのホイップクリームをふんわりとしたスポンジでサンド。上面に苺クリームとブルーベリー風味クリームの2色を絞り、苺とブルーベリーを飾っています。フィルムは、母の日のプレゼントとしても人気のバラを配したデザインです。

価格は777円です。

・苺のショートケーキ

母の日の限定でバラの花ピックを添えています。銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使い、きめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジで、新鮮な苺、ミルク感とコクのある北海道産生クリーム入りのホイップクリームを挟んでいます。

価格は594円。

・＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ

ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのコラボレーション。母の日のギフトにも合う限定ピックが付属します。

ミルク感がきいてコクのある味わいの「ガーナミルク」と、カカオの芳醇な香りを楽しめる「ガーナブラック」を使用した2層のムース、さらに「ガーナブラック」を使った生チョコを重ねています。ガーナチョコレートの口どけとカカオの味わいをたっぷりと堪能できます。

価格は637円。

・母の日チーズスフレ

"しっとり、ふわシュワッ"な食感が楽しめます。メレンゲをきめ細かく泡立て、気泡がつぶれないようゆっくりと蒸し焼きにして仕上げています。チーズの旨みが口の中いっぱいに広がります。母の日限定で、カーネーションのイラストを配したフィルムでラッピングしています。

価格は637円。

品切れの場合があるほか、店舗によって発売日が異なる場合や、取り扱いがない場合があります。イートイン利用の際は消費税率が変わります。

そのほか「母の日限定ケーキ」について、詳しくは公式サイトから確認できます。

北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部