銀座コージーコーナーの「母の日ケーキ」は全部で6種。花束みたいなケーキやお母さんイメージのアソートなど多彩なラインアップ
銀座コージーコーナーは、2026年4月24日から、全国の生ケーキ取扱店で「母の日限定ケーキ」の店頭予約を実施しています。
「母の日ベリーセレクション」はネットでも予約できる
花束をイメージしたプチデコレーションケーキや、お母さんをイメージしたプチケーキのアソート、家族でシェアできるチーズスフレなど、5月10日の母の日に、お母さんに笑顔になってもらえるような「母の日ケーキ」6種をラインアップ。いずれも5月8日から10日まで販売します。
また、人気の苺のショートケーキは期間限定でバラの花デザインのピックが付くほか、「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」はピックのロゴが"Ghana"から"haha"に変わります。
・母の日ベリーセレクション（8個入）
お母さんをイメージした、やさしい色合いのプチケーキアソート。苺ホイップクリームにママのチョコをあしらった「ママベリータルト」、苺やブルーベリーを宝石のように飾ったケーキなど、ベリーをふんだんに使った8種類の組み合わせです。
カーネーションやバラのイラストを華やかにデザインしたBOXの天面には、メッセージが書けるスペースがあります。
【前列】（左から）
苺ショート：スポンジで苺のジャム＆苺ホイップクリームをサンドしたケーキ
ママベリータルト：苺ホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルト
ベリーロール：苺ホイップクリームのロールケーキ
ストロベリーシュー：苺ホイップクリームのシュークリーム
【後列】（左から）
ブルーベリータルト：ブルーベリーホイップクリームとチーズカスタードのタルト
ベリーフラワー：ラズベリーホイップクリームとヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ
ストロベリーピスタチオ：苺ホイップクリームとピスタチオスポンジのケーキ
苺とチョコのタルト：苺を飾ったチョコホイップクリームのタルト
価格は2916円。
なお、「母の日ベリーセレクション（8個入）」は、「店舗で受け取りネット予約」でも予約受付が可能です。
予約受付期間は4月24日から5月3日までで、引き渡し期間は5月8日から10日まで。ネット予約は一部店舗のみ実施していて、5日前までの予約限定です。
・母の日フラワープリンセス
華やかに咲いた1輪の花を表現した、母の日限定のプチデコレーションケーキです。さわやかなチーズ風味クリームと苺ジャムをブルーベリー風味のスポンジではさみ、上面には苺クリームのフリルを4段重ねて仕上げています。
フィルムには母の日の象徴・カーネーションをデザイン。
価格は777円です。
・母の日コージープリンセス
華やかな花束のような見た目の、母の日限定のプチデコレーションケーキです。
黄桃シロップ漬けと生クリーム入りのホイップクリームをふんわりとしたスポンジでサンド。上面に苺クリームとブルーベリー風味クリームの2色を絞り、苺とブルーベリーを飾っています。フィルムは、母の日のプレゼントとしても人気のバラを配したデザインです。
価格は777円です。
・苺のショートケーキ
母の日の限定でバラの花ピックを添えています。銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使い、きめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジで、新鮮な苺、ミルク感とコクのある北海道産生クリーム入りのホイップクリームを挟んでいます。
価格は594円。
・＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ
ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのコラボレーション。母の日のギフトにも合う限定ピックが付属します。
ミルク感がきいてコクのある味わいの「ガーナミルク」と、カカオの芳醇な香りを楽しめる「ガーナブラック」を使用した2層のムース、さらに「ガーナブラック」を使った生チョコを重ねています。ガーナチョコレートの口どけとカカオの味わいをたっぷりと堪能できます。
価格は637円。
・母の日チーズスフレ
"しっとり、ふわシュワッ"な食感が楽しめます。メレンゲをきめ細かく泡立て、気泡がつぶれないようゆっくりと蒸し焼きにして仕上げています。チーズの旨みが口の中いっぱいに広がります。母の日限定で、カーネーションのイラストを配したフィルムでラッピングしています。
価格は637円。
品切れの場合があるほか、店舗によって発売日が異なる場合や、取り扱いがない場合があります。イートイン利用の際は消費税率が変わります。
そのほか「母の日限定ケーキ」について、詳しくは公式サイトから確認できます。
北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部