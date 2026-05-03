4月30日、女優の畑芽育（はためい）が都内でおこなわれた音楽イベント『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会に登壇した。その華やかなビジュアルが話題となっている。

「畑さんはアンバサダーとして、柔らかな光をまとったような金髪スタイルに、淡いカラーのドレスを合わせた装いで登場しました。透明感あふれる肌と相まって、会場の視線を一気に集めました」（芸能関係者）

そして、この激変した “金髪姿” が思わぬ議論を呼びおこした。

「火がついたのは、美容好きユーザーの間で定番ともいえる “イエローベース（イエベ）” か “ブルーベース（ブルべ）” かというパーソナルカラー論争です。

SNSでは以前からたびたび話題になるテーマですが、本来、イエベは暖色系、ブルべは寒色系の服や髪色などが似合いやすいという指標のことで、どちらかのカラーの優劣をあらわすものではありません。

今回、畑さんのハイトーンカラーの金髪姿が雰囲気とマッチしていたことで、どちらのパーソナルカラーなのか注目が集まったかたちです」（美容ライター）

Xでもまたたく間に議論は拡散した。

《イエベでも金髪が似合う人と似合わない人の違いってなにー？？》

《ブルベにも夏に似合う金髪もあれば冬に似合う金髪もある》

《金髪似合うかはイエベ・ブルベだけじゃなくて、肌の明るさや瞳の色、顔のコントラストとのバランスが大きいよね》

畑のビジュアルをきっかけに、議論は一気にヒートアップ。たんなる称賛にとどまらず、“なぜ似合うのか” をめぐる分析合戦へと発展した。

「髪色が似合うかどうかは、パーソナルカラーだけでなく、肌の明度や質感、顔立ちのコントラスト、さらにはファッションやメイクとの統一感など、複数の要素が重なって決まります。

とくに金髪のようなハイトーンは、少しのズレで “浮いて” 見えるリスクもある難しいカラーです。畑さんの場合、それらが非常に高いレベルで調和しており、全体として完成された印象をあたえています。いわば “理論を超えてくるタイプ” ですね」（同）

本業以外でもバラエティ番組などの出演が目立つ畑。活動の幅を広げていくほど人気は高まりそうだ。