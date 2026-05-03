「出産後、3日でママ辞めたくなったチャウチャウが大仏すぎて笑える」



【動画】母だって眠い…授乳中の尊い寝落ち

そんなひと言が添えられた動画がInstagramに投稿され、11万件を超える「いいね」を集めています。



登場するのは、チャウチャウの「ブー」ちゃん（1歳・女の子）。3月23日、パートナーのプーくんとの間に、5匹の子犬が誕生しました。早朝5時から正午まで、約7時間にわたる出産を乗り越えたばかりのブーちゃん。初めての子育てに、まさに体当たりで向き合っている最中です。



動画に映っているのは、子犬たちと一緒にケージの中で過ごすブーちゃんの姿。けれど、その表情がなんとも印象的でした。ケージの柵の間に顔をすっぽりと預け、目をぎゅっと閉じたまま、ぴくりとも動きません。体勢を保っているのが不思議なほどで、見ているこちらが思わずクスッとしてしまうような光景です。



投稿したのは、InstagramユーザーのCHOWCHOWFAMILY（@chowchow_boo0125）さん。思わず笑ってしまう姿でありながら、その奥にある出産や育児の大変さを感じ取った人も多かったようで、「頑張って」「気持ちが分かりすぎる」といった声が数多く寄せられました。



授乳の最中に、ふっと力が抜けて…

このときブーちゃんは、子犬たちに授乳をしている最中だったそうです。一生懸命ミルクをあげながら、張りつめていた気持ちが少しゆるんだ瞬間だったのかもしれません。強い眠気に包まれて、そのまま静かに休んでしまった――そんなふうにも見えます。



飼い主さんによると、「昔から顔をケージに突っ込んで寝るクセがあるんです。いつもの光景ではあるのですが、『またやってるな』と思って思わず撮影しました」とのこと。



しばらくそのまま眠り続けていたというブーちゃん。そのそばでは、お腹いっぱいミルクをもらった子犬たちが、母犬に寄り添うようにしてすやすやと眠っていたそうです。どこか穏やかで、安心感に包まれた時間が流れていたのが伝わってきます。



「ブーちゃんはもともと、とてもマイペースで穏やかな性格なんです。でも産後は、しっかりお母さんの顔になりました」



子犬たちが小さな声で鳴けば、すぐにそばへ駆け寄り、丁寧にお世話をする日々。慣れないながらも、一つひとつを大切にこなしている様子が目に浮かびます。



そんな新米ママを支えるため、飼い主さんたちも3時間おきの授乳を手伝うなど、家族みんなで子犬たちの成長を見守っているそうです。コメント欄には、ブーちゃんへのやさしい言葉が並びました。



「かわいいw」

「ママ、頑張って」

「気持ちわかるわ」

「お疲れさまだよ……」

「私もこういうときあります」

「人間も犬も一緒ですかね（笑）」

「だめだ、かわいすぎてクセになる」

「出産て大変ですものね。おいしいもの食べて」

「微動だにしないママが笑える。人間もそうよ」

「ママキャン界隈（笑）。疲れちゃったね。でもかわいい」

「わかるよ〜！ でも子どもはすぐに大きくなるから頑張って〜」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）