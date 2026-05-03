卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は2日、ITTFチームランキング上位国と開催国イングランドによるシード順位決定戦が行われ、初戦から各国が激しい戦いを繰り広げた。

そうした中、男子では金メダル最有力候補の中国が敗れる波乱が起こり、WTT公式サイトも驚きをもって伝えている。

■強豪同士の対戦続く新たな展開

2日に行われたグループステージ初戦では、日本男子がドイツにフルマッチの末、2－3で敗戦。2戦目の台湾戦では勝利を収めたものの、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）らを擁するチームは苦戦を強いられた。

一方、過去11大会連続で金メダルを獲得している中国にも波乱が起きた。

初戦のイングランド戦をストレートで制し、第2戦の韓国戦に臨んだ中国は、世界ランキング1位の王楚欽を外し、林詩棟、梁靖崑、周啓豪の3人でオーダーを組んだ。第1マッチで林詩棟が勝利したものの、第2、4マッチで呉羿誠に2点を奪われると、第3マッチでも周啓豪が安宰賢に敗戦。マッチカウント1－3で敗れ、グループ1首位候補がまさかの黒星を喫した。

WTT公式サイトは「ウェンブリーのOVOアリーナで衝撃的な光景が繰り広げられた。韓国が中国の25年にわたる連勝記録を止めた」と報道。2000年大会決勝以来となる敗北を驚きをもって伝えた。

記事内では、2点取りを果たした19歳の呉羿誠について「驚異的なパフォーマンスで2度の番狂わせを演じ、キャリア最高の卓球を披露した」と称賛。25年間無敗を誇っていた中国からの価値ある勝利を評価している。

100周年を迎えた今大会は特別ルールにより、ランキング上位国と開催国イングランドの決勝トーナメント進出がすでに確定。グループステージはシード順位を争う形式となっており、初日から強豪国同士の対戦が続く新たな展開となっている。

男子の絶対王者として君臨してきた中国の敗戦が、今後の優勝争いにどのような影響を与えるのか。大会の行方から目が離せない。