◇リーグワン第１７節 ＢＬ東京３５―２９静岡ブルーレヴズ（２日・秩父宮ラグビー場）

静岡ブルーレヴズの２年連続プレーオフ（ＰＯ）進出の可能性が消滅した。ＢＬ東京と対戦し、前半は２２―２２で折り返したが、後半は真骨頂のスクラムでのアドバンテージを生かし切れず、ミスで失点を重ねて２９―３５。順位は８位のままで、６位・ＢＬ東京との勝ち点差が８に広がり、９日の最終節・横浜戦を待たずにＰＯ進出圏内に入れないことが確定した。

レヴズは、リーグ頂点への挑戦権を得ることはできなかった。「１点差でも勝ちたかった」。最後のＰＯ進出権をＢＬ東京に奪われた藤井雄一郎監督（５６）は小声で無念さをにじませた。

開始わずか１分にロックのジャスティン・サングスター（２９）が相手の隙を突いて「ラッキーだった」という先制トライ。同３０分にＷＴＢ山口楓斗（２６）、同３４分にはＷＴＢマロ・ツイタマ（３０）が追加トライを決めるなど、前半は２２―２２で折り返した。

後半はスクラムで果敢に押し込んだが、決めきれず、逆にジャッカルで反則を誘われてＰＧでのリードを許した。終了間際の同４１分にツイタマが右隅に意地のトライを決めたが、時間切れ。同２５分に投入されたＰＲ茂原隆由（２６）は、自身５０キャップ目を勝利で飾れず、「後半のスクラム勝負のところで相手に取られてしまったのが反省」と唇をかんだ。

ＰＯ進出は消滅したが、選手たちは最終節に気持ちを向けている。コンバージョンキックを４本中３本、ＰＧも１本決めたＳＯ奥村翔（２７）は「まだ１試合残っている。最後にホームでいい試合をしたい」と来季につなぐ有終の美を誓った。（甲斐 毅彦）