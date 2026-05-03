プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第6節 シントトロイデンとサンジロワーズの試合が、5月3日03:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、ギリェルモ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、shinkawa shion（MF）、畑 大雅（DF）はベンチからのスタートとなった。

12分にサンジロワーズのケビン・マックアリスター（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

18分、サンジロワーズが選手交代を行う。アヌアル・アイトエルハジ（MF）に代わりフェデ・ルイセン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、サンジロワーズが選手交代を行う。ウセイヌ・ニアン（MF）からロブ・スクーフス（MF）に交代した。

63分、シントトロイデンが選手交代を行う。イリアス・セバウィ（MF）から松澤 海斗（MF）に交代した。

79分、シントトロイデンが選手交代を行う。ライアン・マーレン（MF）からDiouf Oumar（FW）に交代した。

85分、シントトロイデンが選手交代を行う。ジェドリック・ピュープ（DF）からシメン・ユクレラー（DF）に交代した。

その直後の86分、ついに均衡が崩れる。シントトロイデンのシメン・ユクレラー（DF）のアシストからDiouf Oumar（FW）がゴールが生まれシントトロイデンが先制する。

90分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ロス・サイクス（DF）、カミエル・バンデペール（MF）に代わりSylla Massire（MF）、モハメド・フセイニ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分サンジロワーズが同点に追いつく。ロブ・スクーフス（MF）のアシストからケビン・ロドリゲス（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

90+6分、サンジロワーズが選手交代を行う。ケビン・ロドリゲス（FW）からルイス・パトリス（DF）に交代した。

後半終了間際の90+10分シントトロイデンが逆転。伊藤 涼太郎（MF）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、シントトロイデンが2-1で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。33分にイエローカードを受けている。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。90+10分にゴールを決めた。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は63分から交代で出場した。shinkawa shion（MF）は出場しなかった。畑 大雅（DF）は出場しなかった。

2026-05-03 06:01:33 更新