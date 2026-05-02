本州付近は晴れる所が多く、各地で行楽日和となるでしょう。北海道は一部で雨雲が残りますが、夕方にかけて止む所が多くなりそうです。

【各地の最高気温】関東〜西の各地で25℃以上の夏日予想

また、北日本や関東、北陸では西寄りの風が強く吹くでしょう。低気圧に近い北日本では暴風による交通障害などに警戒が必要です。

太平洋側を中心に30℃に迫る所も

気温です。晴れる本州付近はきのうより高い所が多いでしょう。関東から西の各地では25℃以上の夏日となる予想です。太平洋側を中心に30℃に迫る所もあり、汗ばむ陽気となりそうです。





北海道はきのうより大幅に低くなる所があるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：12℃ 釧路：13℃

青森 ：17℃ 盛岡：19℃

仙台 ：22℃ 新潟：19℃

長野 ：24℃ 金沢：21℃

名古屋：26℃ 東京：28℃

大阪 ：24℃ 岡山：26℃

広島 ：25℃ 松江：22℃

高知 ：27℃ 福岡：25℃

鹿児島：26℃ 那覇：25℃

この先、関東〜西では25℃前後まで上がる日が続く見込み

週間予報です。あす日曜日は西から天気が下り坂で、西日本を中心に広く雨が降るでしょう。月曜日は東日本や北日本にも雨雲がかかる予想です。こどもの日の5日から6日にかけては、晴れる所が多くなりそうです。



また、この先、関東から西では25℃前後まで上がる日が続く見込みです。朝晩の気温差が大きくなるため、体調管理などに注意すると良さそうです。