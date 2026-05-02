モデル・森絵里香、妊娠を報告「急な入院もあり…」24年に再婚公表
モデルの森絵里香（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。
【写真】「急な入院もあり…」妊娠を報告した森絵里香の投稿
森は「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました」と44歳になったことを報告。「いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族 応援してくださる皆さまのお陰です ありがとうございます」と感謝を伝えた。
続けて「そして今日はご報告があります 私事で大変恐縮ですが この度、新しい命を授かりました」と発表。「急な入院もあり仕事関係の方々や家族、皆さまにはご心配をおかけしてしまいましたが… 今は元気に過ごしております」と近況を伝えた。
「まだまだ不安なことも多いですが、今はこの尊い日々を大切にしていきたいと思います」とつづった。
写真ではピンク色のお守りを手にする1枚を添えた。
森は2015年2月に一般男性と結婚。22年4月に離婚を報告した。24年1月1日に再婚を報告した。
【写真】「急な入院もあり…」妊娠を報告した森絵里香の投稿
森は「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました」と44歳になったことを報告。「いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族 応援してくださる皆さまのお陰です ありがとうございます」と感謝を伝えた。
続けて「そして今日はご報告があります 私事で大変恐縮ですが この度、新しい命を授かりました」と発表。「急な入院もあり仕事関係の方々や家族、皆さまにはご心配をおかけしてしまいましたが… 今は元気に過ごしております」と近況を伝えた。
「まだまだ不安なことも多いですが、今はこの尊い日々を大切にしていきたいと思います」とつづった。
写真ではピンク色のお守りを手にする1枚を添えた。
森は2015年2月に一般男性と結婚。22年4月に離婚を報告した。24年1月1日に再婚を報告した。