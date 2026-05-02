「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）

広島先発投手の岡本駿が６回１／３を６安打１失点、今季４度目の先発で初勝利を手にした。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏が、勝利を手にした「最大のヤマ場」を分析した。

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先発投手として初勝利を手にした岡本は、立ち上がりから体にキレがなく制球に苦しんだ。５四球を与え毎回走者を背負う不安定な内容だったが、要所で粘り五回まで無失点で切り抜けたことが勝利投手につながった。

最大のヤマ場は、五回１死満塁のピンチ。ここでボスラー、木下ともに変化球が甘く入ったが、打ち損じに救われた。この場面を踏ん張り、試合の流れを引き寄せた。内容的には不満も残るだろうが、勝ち投手という結果が今後の投球に生きてくる。

六回１死一、三塁のピンチで岡本を引き継いだ高は、中犠飛を許したものの最少失点で食い止めたことが大きかった。四球や安打で走者をためることなく、アウトを積み重ねて流れを渡さなかった点が評価できる。

打線は秋山が３安打。いずれも得点につながり、１番打者として役割を果たした。ベテランが起点となり、若手が応える好循環。体調を見ながらの起用になるだろうが、秋山や菊池がチームを引っ張り、若手がついていくというのが今のチームでは理想の形だ。