スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「卵料理、あと一品作るなら？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「卵料理、あと一品作るなら？」

・「卵料理、あと一品作るなら？」の結果は…


・1位 …だし巻き 51%
・2位 オムレツ 20%
・3位 卵とじ 17%
・4位 茶碗蒸し 11%
　
※小数点以下四捨五入

38,329票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

だし巻き卵


【材料】（2人分）

<卵液>
  卵 3個
  だし汁 大さじ 2.5
  みりん 小さじ 1
  塩 小さじ 1/2
  薄口しょうゆ 少々
大根おろし 1/2カップ
しょうゆ 適量
サラダ油 少々

【下準備】

1、＜卵液＞の卵はしっかりほぐし、その他の材料と混ぜ合わせる。

2、大根おろしはザルに上げて汁気をきる。



【作り方】

1、卵焼き器を中火で熱してサラダ油を薄くひき、＜卵液＞の1/3量を流し込んで全体に広げる。



2、周りがかたまって半熟になったら、卵を向こう側に寄せて芯を作る。



3、サラダ油を全体に薄くひき、残りの＜卵液＞の半量を流し入れ、(2)の卵を菜ばしで持ち上げてその下にも＜卵液＞を流し込む。



4、周りがかたまって半熟になったら向こうから手前に巻き、同じ様にもう1度くり返す。



5、焼き上がったら、巻きすで巻いて形を整える。粗熱が取れたら、食べやすい大きさに切って器に盛り、大根おろし、しょうゆを添える。



(E・レシピ編集部)