「卵料理、あと一品作るなら？」＜回答数38,329票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第517回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「卵料理、あと一品作るなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「卵料理、あと一品作るなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
だし巻き卵
【材料】（2人分）
<卵液>
卵 3個
だし汁 大さじ 2.5
みりん 小さじ 1
塩 小さじ 1/2
薄口しょうゆ 少々
大根おろし 1/2カップ
しょうゆ 適量
サラダ油 少々
【下準備】
1、＜卵液＞の卵はしっかりほぐし、その他の材料と混ぜ合わせる。
2、大根おろしはザルに上げて汁気をきる。
【作り方】
1、卵焼き器を中火で熱してサラダ油を薄くひき、＜卵液＞の1/3量を流し込んで全体に広げる。
2、周りがかたまって半熟になったら、卵を向こう側に寄せて芯を作る。
3、サラダ油を全体に薄くひき、残りの＜卵液＞の半量を流し入れ、(2)の卵を菜ばしで持ち上げてその下にも＜卵液＞を流し込む。
4、周りがかたまって半熟になったら向こうから手前に巻き、同じ様にもう1度くり返す。
5、焼き上がったら、巻きすで巻いて形を整える。粗熱が取れたら、食べやすい大きさに切って器に盛り、大根おろし、しょうゆを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「卵料理、あと一品作るなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「卵料理、あと一品作るなら？」
・「卵料理、あと一品作るなら？」の結果は…
・1位 …だし巻き 51%
・2位 オムレツ 20%
・3位 卵とじ 17%
・4位 茶碗蒸し 11%
※小数点以下四捨五入
38,329票
・2位 オムレツ 20%
・3位 卵とじ 17%
・4位 茶碗蒸し 11%
※小数点以下四捨五入
38,329票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
だし巻き卵
【材料】（2人分）
<卵液>
卵 3個
だし汁 大さじ 2.5
みりん 小さじ 1
塩 小さじ 1/2
薄口しょうゆ 少々
大根おろし 1/2カップ
しょうゆ 適量
サラダ油 少々
【下準備】
1、＜卵液＞の卵はしっかりほぐし、その他の材料と混ぜ合わせる。
2、大根おろしはザルに上げて汁気をきる。
【作り方】
1、卵焼き器を中火で熱してサラダ油を薄くひき、＜卵液＞の1/3量を流し込んで全体に広げる。
2、周りがかたまって半熟になったら、卵を向こう側に寄せて芯を作る。
3、サラダ油を全体に薄くひき、残りの＜卵液＞の半量を流し入れ、(2)の卵を菜ばしで持ち上げてその下にも＜卵液＞を流し込む。
4、周りがかたまって半熟になったら向こうから手前に巻き、同じ様にもう1度くり返す。
5、焼き上がったら、巻きすで巻いて形を整える。粗熱が取れたら、食べやすい大きさに切って器に盛り、大根おろし、しょうゆを添える。
(E・レシピ編集部)