・「卵料理、あと一品作るなら？」の結果は…

・1位 …だし巻き 51%

・2位 オムレツ 20%

・3位 卵とじ 17%

・4位 茶碗蒸し 11%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「卵料理、あと一品作るなら？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「卵料理、あと一品作るなら？」