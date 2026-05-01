お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が4月28日、所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表。所属するホリプロコムの公式サイトによれば、「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えている。

サイトによれば、「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。つづけて「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明し、「ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」（原文ママ）と呼びかけた。

日村は1993年、相方・設楽統を含む4人組のお笑いグループを結成。その後、設楽と2人で「設楽日村」としてコンビデビューし、バナナマンに改名する。以後は飛ぶ鳥を落とす勢いでお笑い界の頂点に立ち、コンビとしてのTVレギュラーは８本、日村単独でのレギュラーは３本で、11本を抱える超売れっ子。私生活では2018年4月、フリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。

日村は4月24日、深夜放送のTBSラジオ「バナナマンのバナナムーンGOLD」を体調不良のため2週連続で欠席。番組冒頭、設楽から日村が体調不良により欠席すると報告された。日村に関して、少し前から予兆があったといい「先週かちょっと前ぐらいから、『寒い』とか、このスタジオがすっごい暑かったときとかあったり。今思えば、あの日村さんが『寒い』なんて言うことないですから」と異変を回顧。

さらに「先週ぐらいに調子が悪そうだったんですよ。パフォーマンスがなんか著しく（悪かった）。『なんでこいつしゃべらねえんだよ』とか『変な合いの手を入れてくるな』とか。そういうときって体調を崩す前兆なのかな」と日村の“異変”を分析した。

日村の容体については、「そんな大したことないと思うんですけど、熱が出ちゃったりとかして」と大事をとっての欠席であると説明していたが、3日後に日村は休養への運びとなった。

神田はSNSでさらっと触れる

設楽は休養発表の翌29日、自身がMCを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」の番組内で、「日村さん体調良くないって、調子悪いなぁなんていうのは聞いてたんです。病院に行ってお医者さんに診てもらったら、ちょっと一回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして」と経緯を説明。そのうえで、「我々、体が資本なんでね。ゆっくりと体調を整えてもらってまた仕事しましょうということになったんです」と話した。

そして、神田も同日、自身のSNSに「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります。食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」（原文ママ）とコメントした。

日村といえば2013年9月、当時レギュラーを務めたフジテレビ系「笑っていいとも！」の生放送出演後に体の異変を訴え緊急入院した過去がある。日村は日ごろから、自身の不摂生ぶりを笑いのネタにしており、ファンの間では健康状態を心配する声もあった。同年６月の会見では「尿酸値がオーバーしちゃって、痛風にどっぷりつかってます」と打ち明けていたが今回、具体的な病名や症状については一切公表していない。

一部では日村の“爆食”が体をむしばんだという声も漏れ聞こえるが、神田は「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる」と、どこ吹く風。間もなくシニア世代に突入する日村の食生活の管理は妻の務めであるともいえる。まずはゆっくり休養し、徐々に“不摂生”ネタを封印していってほしいものだ。