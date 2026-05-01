1日3食限定！自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」、箸でほどける“白絹ロース”提供開始
自由が丘のルイビ豚専門店「食事処GOEN」は、新商品「白絹ロース」の提供を2026年4月30日より開始した。本商品は1日3食限定で、売り切れ次第終了となる。
■箸でほどける、希少部位“白絹ロース”
白絹ロースは、ルイビ豚の中でも特にきめ細かく、繊維がやわらかい希少部位を、あえて薄くスライスして重ね合わせ、とんかつに仕立てた一品だ。揚げた瞬間に肉の水分を閉じ込めることで、衣は軽く、中はしっとりとした仕上がりとなっている。何層にも重なる肉がほどけるような、独特の食感が特長だ。
噛むほどに脂の甘みがジュワッと広がりながらも、後味は軽やかだ。
“とんかつの概念が変わる一皿”として、GOENの新たな看板商品に位置づけている。
■その日の気分で選べる、GOEN夜の2つの楽しみ方
GOENでは、その日の過ごし方に合わせた2つの楽しみ方を提案している。
しっかり食事をしたい人には、ロース・ヒレ・メンチを一度に味わえる「ルイビ豚 三種食べ比べセット」を用意。ご飯・豚汁・キャベツ付きで、満足度の高い一食として多くの来店客に選ばれている。
一方で、軽く一杯を楽しみたい人には、希少部位である白絹ロースをはじめ、ルイビ豚を使った酒肴やドリンクと組み合わせた楽しみ方を提案している。
同店の名物をお得に味わえ、酒もセットで楽しめる松竹梅コースも人気メニューの一つだ。宇和島レモンを使った一杯などと合わせることで、とんかつを“食事”としてだけでなく、“酒と楽しむ料理”として味わうことができる。
■自由が丘で、“ちゃんと食べる夜”を - GOEN
GOENは、「今日はちゃんと美味しいものを食べたい」「ただ飲むだけでなく、料理を主役に夜を楽しみたい」という日に選ばれる店を目指しています。とんかつを主役にしながらも、酒肴やコース料理も揃え、食事もお酒もどちらにも応えられる構成です。
“自由が丘で、わざわざ行きたくなるとんかつ店”として、体験価値を磨き続けています。
■創業背景
創業者・横瀬純也は、大学卒業後、とんかつレストランで5年間経験を積んだ。その後、個人事業主として間借りランチ「創作とんかつGOEN」を創業。祐天寺、三宿、神泉と拠点を移しながら2年間運営した。
その過程で、YouTube番組「令和の虎」への出演をきっかけに多くの支援を受け、目黒区自由が丘に「食事処GOEN」を開業した。
ランチタイムは間借り時代と同様に御膳スタイルで提供。ディナータイムは、ルイビ豚を軸に食事と酒の両方を楽しめるスタイルで営業している。現在も動画をきっかけに来店する客が多く、“実際に食べて確かめたい”という声が広がっている。
■商品概要
〇ランチ
極上白絹ロースかつ御膳180g 3,980円(税込)
ルイビ豚あいもり御膳(ロース、ひれ)180g 3,300円(税込)
平日限定2,850円(税込)
〇ディナー
極上白絹ロース 90g：1,680円（税込）
ルイビ豚 三種食べ比べセット：4,250円（税込） ご飯・豚汁・キャベツ付き
ルイビ豚 三種食べ比べ単品：3,650円(税込)
松竹梅コース:4,800円〜5,800円(税込)
おまかせ前菜3種盛り合わせ1,650円(税込)
GOENの肉じゃが風ポテサラ〜ルイビ豚バラ角煮〜800円(税込)
愛媛県宇和島レモンサワー600円(税込)
＜店舗情報＞
食事処GOEN
住所：東京都目黒区自由が丘2-8-8 Lecielbleu 201
電話：03-6826-9370
Instagram：tonkatsu_goen
食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13307660/
営業時間：11:00〜15:00(LO14:30) 17:00〜23:30(LO22:30)
■食事処GOEN
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白絹ロースは、ルイビ豚の中でも特にきめ細かく、繊維がやわらかい希少部位を、あえて薄くスライスして重ね合わせ、とんかつに仕立てた一品だ。揚げた瞬間に肉の水分を閉じ込めることで、衣は軽く、中はしっとりとした仕上がりとなっている。何層にも重なる肉がほどけるような、独特の食感が特長だ。
“とんかつの概念が変わる一皿”として、GOENの新たな看板商品に位置づけている。
■その日の気分で選べる、GOEN夜の2つの楽しみ方
GOENでは、その日の過ごし方に合わせた2つの楽しみ方を提案している。
しっかり食事をしたい人には、ロース・ヒレ・メンチを一度に味わえる「ルイビ豚 三種食べ比べセット」を用意。ご飯・豚汁・キャベツ付きで、満足度の高い一食として多くの来店客に選ばれている。
一方で、軽く一杯を楽しみたい人には、希少部位である白絹ロースをはじめ、ルイビ豚を使った酒肴やドリンクと組み合わせた楽しみ方を提案している。
同店の名物をお得に味わえ、酒もセットで楽しめる松竹梅コースも人気メニューの一つだ。宇和島レモンを使った一杯などと合わせることで、とんかつを“食事”としてだけでなく、“酒と楽しむ料理”として味わうことができる。
■自由が丘で、“ちゃんと食べる夜”を - GOEN
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■創業背景
創業者・横瀬純也は、大学卒業後、とんかつレストランで5年間経験を積んだ。その後、個人事業主として間借りランチ「創作とんかつGOEN」を創業。祐天寺、三宿、神泉と拠点を移しながら2年間運営した。
その過程で、YouTube番組「令和の虎」への出演をきっかけに多くの支援を受け、目黒区自由が丘に「食事処GOEN」を開業した。
ランチタイムは間借り時代と同様に御膳スタイルで提供。ディナータイムは、ルイビ豚を軸に食事と酒の両方を楽しめるスタイルで営業している。現在も動画をきっかけに来店する客が多く、“実際に食べて確かめたい”という声が広がっている。
■商品概要
〇ランチ
極上白絹ロースかつ御膳180g 3,980円(税込)
ルイビ豚あいもり御膳(ロース、ひれ)180g 3,300円(税込)
平日限定2,850円(税込)
〇ディナー
極上白絹ロース 90g：1,680円（税込）
ルイビ豚 三種食べ比べセット：4,250円（税込） ご飯・豚汁・キャベツ付き
ルイビ豚 三種食べ比べ単品：3,650円(税込)
松竹梅コース:4,800円〜5,800円(税込)
おまかせ前菜3種盛り合わせ1,650円(税込)
GOENの肉じゃが風ポテサラ〜ルイビ豚バラ角煮〜800円(税込)
愛媛県宇和島レモンサワー600円(税込)
＜店舗情報＞
食事処GOEN
住所：東京都目黒区自由が丘2-8-8 Lecielbleu 201
電話：03-6826-9370
Instagram：tonkatsu_goen
食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13307660/
営業時間：11:00〜15:00(LO14:30) 17:00〜23:30(LO22:30)
■食事処GOEN
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