ロサンゼルス・ドジャース公式Xは4月27日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地カブス戦で放った今季6号ソロのハイライト動画を公開した。大谷は同戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球の活躍。チームの6-0での勝利に貢献した。

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投稿文では「Ohtani rule? Ohtani rules.」と記され、カブスのクレイグ・カウンセル監督が二刀流選手を巡る特例に疑問を呈していた流れを受けた、痛烈なカウンターのような一文が添えられている。動画では、大谷が左中間方向へ豪快な一発を放ち、白いドジャースのユニホーム姿でダイヤモンドを一周。ベンチではチームメートが盛り上がり、待望の一発を祝福する熱気が伝わってくる。

【画像】６号ソロを放つ大谷 米大リーグ・大谷 カブス戦の７回、６号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）

この投稿には、Xユーザーから「これが大谷翔平ルール。打ちたい時に打つ。みんなホームランはいつでも観たいぞぉーー」「CAREFUL, THE OPPOSING TEAM’S MANAGER MAY CRY」「投げて打てばいいだけ。難しい話しじゃないね」「異論があるチームは、大谷のマネを出来る選手を獲得すれば良いだけ。だが、未来永劫出て来ないだろう！」「i love how shady y’all are」といった声が寄せられている。