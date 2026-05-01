ふみの、新曲「よくあるはなし」5・8配信決定 同日に『ミュージックステーション』初出演も
オーディション企画『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビューを果たしたふみのの3rdシングル「よくあるはなし」が8日に配信リリースされることが決定した。
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
「よくあるはなし」は、テレビ朝日系ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の主題歌で、ふみのにとって初のドラマ主題歌であり、同時に初の書き下ろし楽曲となった。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰かを守るための選択が別の誰かを傷つけてしまうかもしれないこと、人間の内面に潜む矛盾、善悪の境界の曖昧さなど、誰もが当事者となり得る普遍的な危うさを描いた一曲となっている。
サウンド面では、ふみのの楽曲として初めてストリングスカルテットを導入。ピアノを主軸としたスケール感のあるアレンジの中で、繊細さと力強さをあわせ持つボーカルが際立ち、ドラマチックでエモーショナルな世界観を作り上げている。これまでの作品とはまた異なる表情を見せる、ふみのの新境地を感じさせる楽曲に仕上がった。
配信リリース決定と同時に公開されたジャケット写真は、楽曲のテーマでもある“危うさ”を象徴するビジュアルに仕上がっている。幾重にも積み重なった本が今にも崩れ落ちそうな緊張感のある構図の中で、均衡と不安定さが同居する本作の世界観を印象的に表現している。
さらに、楽曲の配信リリース当日となる8日には、テレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も決定。ふみのにとって初出演となり、注目が集まる。翌日9日午後7時からはリリース記念としてYouTube生配信も実施される。
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
「よくあるはなし」は、テレビ朝日系ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の主題歌で、ふみのにとって初のドラマ主題歌であり、同時に初の書き下ろし楽曲となった。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰かを守るための選択が別の誰かを傷つけてしまうかもしれないこと、人間の内面に潜む矛盾、善悪の境界の曖昧さなど、誰もが当事者となり得る普遍的な危うさを描いた一曲となっている。
配信リリース決定と同時に公開されたジャケット写真は、楽曲のテーマでもある“危うさ”を象徴するビジュアルに仕上がっている。幾重にも積み重なった本が今にも崩れ落ちそうな緊張感のある構図の中で、均衡と不安定さが同居する本作の世界観を印象的に表現している。
さらに、楽曲の配信リリース当日となる8日には、テレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も決定。ふみのにとって初出演となり、注目が集まる。翌日9日午後7時からはリリース記念としてYouTube生配信も実施される。