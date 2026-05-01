ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が、6月24日に新作EP「MORE！MORE！EP」を発売することが1日に発表された。

Juice＝Juiceは現在、昨年10月8日にリリースした楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」がSNSなどを中心に大バズり中。

情熱的なラテン調のナンバー。サビ直前に足を大きく蹴り上げるキャッチーな振り付けが人気を集め、アイドルやタレントによる踊ってみた動画が多数投稿されている。

関連動画の総再生回数は数億回にのぼし、グループは各テレビ局の歌番組から引っ張りだこになるなど、「盛れミ旋風」として一大ムーブメントが起きている。

新作EPでは「盛れ！ミ・アモーレ」に加え、ライブで人気の楽曲「BLOODY BULLET」「甘えんな」を初音源化。

さらに歌手の広瀬香美がプロデュースした「クラクラ・クライマックス」、ロック歌手・中島卓偉による提供曲「結論から言ってちょうだい」、「ギラめきな！」の3曲が新録曲として収録される。

また、ボーナストラックとしてメンバー11人を紹介する曲「GIRLS BE AMBITIOUS！2026（LIVE Ver.）」も収録される予定だ。

発売形態は「初回生産限定盤A」（税込み1万1000円）、「初回生産限定盤B」（同5500円）、「通常盤」（同2200円）の3種。5〜6月にかけて各地で発売記念イベントも行う。