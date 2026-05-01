大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が1日、国技館の本土俵で一般公開によって行われた。左肩痛で先場所途中休場の横綱・大の里（二所ノ関部屋）は四股、すり足の調整に終始。残る4人の横綱、大関が申し合いを行い、大関に復帰した霧島（音羽山部屋）が豊昇龍（立浪部屋）に6勝3敗と勝ち越すなど10勝4敗と他の3人を圧倒した。まわしをつかんで積極的に出るなど内容も良く「1番1番しっかり力を出せた。横綱ともお互い力出せていい稽古ができた」と手応えを口にする。「最後悪い癖が出たのでそこは修正していきたい。思ったより体は動けている。この後も出稽古で仕上げていきたい」と好感触で、八角理事長（元横綱・北勝海）も「元気だね。先場所優勝して勢いがある感じがする」と評価した。

その一方で、新関脇の熱海富士（伊勢ケ浜部屋）と琴勝峰（佐渡ケ嶽部屋）は番数が少なめでアピール不足に終わるなど、全体的には低調。八角理事長（元横綱・北勝海）は「大丈夫か、と思うよ。厳しさや迫力がなかった。自分からやりたいという気持ちがないとダメ。特に幕内がね。これが幕内の稽古なのかという話だ」と苦言を呈した。

☆豊昇龍（9勝8敗）

「17番。20番いったと思った。そんな負けてるのか。悪くない。いい稽古はできた。体がどれくらい動くか足の動きなどいろいろ確認しながら取った。（一般公開は）1年に1回しかないので、お客さんの前で、しっかりやっている姿を見せないといけない。しっかりね。横綱にあがって“アレ”はないし、意識してはいけないけど、1日1番取っていきたい。それに結果がついてきたら」

☆安青錦（3勝6敗）

「本土俵で場所前にやれたのはよかった。相撲取る稽古は久しぶりで思ったよりは動けなかったけど9番取れた。（左足の親指は）少しずつ良くなっている。場所まで時間あるので、出場目指して万全の体勢にしたい。（場所では）しっかり自分らしくいい相撲を取れれば」

☆琴桜（3勝7敗）「中途半端にならないようにケガなどにも注意して取った。今の自分の状態を知ることができた。しっかり稽古して、世の中はゴールデンウィークですけど、ここから残り1週間でどこまで持っていくことができるか」。