FRUITS ZIPPER 櫻井優衣が、メジャーデビュー後初となるCDシングル『夏いぞん』を7月29日にリリースする。

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本作は櫻井にとってメジャー1st CDシングル。タイトル曲「夏いぞん」は“令和の夏恋”をテーマにした楽曲となっており、気になる相手と過ごす初めての夏を舞台に、室内デートや夜のお散歩といった令和ならではの夏の過ごし方を楽しむ初々しい気持ちが描かれている。相手のことが好きかもしれないと気づく高揚感を表現した歌詞と、ポップなメロディが特徴のサマーラブソングだ。

2曲目に収録される「光」は、7月6日スタートのTVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディングテーマに起用された楽曲。人と向き合うことの大切さや、それに応えてくれる相手がいることの喜びを描いた、純粋で真っ直ぐなラブソングとなっている。

3曲目には、ソロメジャーデビュー楽曲「キミのことが好きなわたしが好き」を収録。さらに初回限定盤A、初回限定盤Bには、好きな人との絆を歌った「ニガテオソロイ」が収録される。同曲は、小さな苦手の共有が大きな好きの確信に繋がる瞬間を描いたハートフルな楽曲となっている。

本作は、通常盤、初回限定盤A、初回限定盤Bの計3形態で発売。ジャケットデザインは後日公開される。

あわせて、リリース日である7月29日には、東京 原宿にて『夏いぞん』リリースを記念したイベントが計画されている。参加方法およびイベントの詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）