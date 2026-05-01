ロエベ最新コレクション♡夏を彩るパウラズイビザ2026の魅力

夏の開放感と自由なムードをそのままファッションに落とし込んだ、ロエベの最新コレクション「パウラズイビザ2026」が登場。イビサ島の空気感をまとったウェアやバッグは、リゾートでも都会でも自然体の美しさを引き出してくれます。肩の力を抜いたエフォートレスなスタイルで、この夏をもっと軽やかに楽しんでみませんか♡

自由な空気感を纏う夏スタイル

本コレクションは、スペイン・イビサ島の伝説的ブティック「パウラズ」に着想を得たライン。

バスケット編みやクロシェなどのクラフト要素を取り入れ、ナチュラルで遊び心のあるスタイルを提案しています。

ドレープが美しいカフタンや、軽やかなショートスリーブシャツ、ゆったりとしたトラウザーズなど、リラックス感のあるシルエットが特徴。

レイヤードスタイルや質感のあるニットセットアップなど、気負わないのに洗練されたコーディネートが叶います。

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ウィメンズ＆メンズラインナップ

カフタン

ショートスリーブシャツ

ショートスリーブ シャツ

カーディガン

トラウザーズ

スカート

トラウザーズ

ショーツ

ウィメンズでは、カフタン327,800円、ショートスリーブシャツ136,400円・130,900円、カーディガン218,900円、トラウザーズ141,900円・310,200円、スカート273,900円、ショーツ160,600円を展開。

ロエベスイング バッグ

ペスカドールバッグ

エクリプス バスケット

フェザーライト パズル

ロエベフォント トート スモール

アーティチョーク チャーム

ペタル アナグラム スライド

ペブル ソフト スライド

バッグや小物も充実し、ロエベスイングバッグ270,600円、ペスカドールバッグ487,300円、エクリプスバスケット251,900円、フェザーライトパズル775,500円、ロエベフォントトートスモール248,600円、アーティチョークチャーム103,400円、ペタルアナグラムスライド155,100円、ペブルソフトスライド155,100円がラインナップ。

シャツ

Tシャツ

トップス

シャツ

トラウザーズ

スイム ショーツ

パズルトート XL

ループバスケット

メンズでは、シャツ160,600円・178,200円、Tシャツ94,600円、トップス141,900円、トラウザーズ218,900円、スイムショーツ88,000円、パズルトートXL327,800円、ループバスケット380,600円を展開しています。

サイズやカラーは各アイテムで異なり、豊富なバリエーションから選べます。

アートのように楽しむビジュアル

キャンペーンは写真家ジャック・ピアソンが手がけ、日常の一瞬を切り取ったようなナチュラルな美しさが印象的。

海辺や室内で撮影されたビジュアルは、飾らない魅力とどこか官能的な雰囲気を漂わせています。

バッグをフルーツや野菜とともに写した静物写真など、ユーモラスで印象的な演出もポイント。ロエベならではの感性が、コレクション全体に豊かなストーリーを与えています。

この夏、自由に輝くスタイルを

リラックス感とラグジュアリーを両立したロエベの最新コレクションは、日常を少し特別に変えてくれる存在。自然体でいながらも洗練されたスタイルは、夏のあらゆるシーンに寄り添います♡

自分らしい装いで、この季節ならではの輝きを楽しんでみてください。