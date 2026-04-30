TAGRIGHT、デビューまでの軌跡を追うドキュメンタリー番組が放送決定！アーティストとして、もがき成長していく“はじまりの日々”に密着

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TAGRIGHT（タグライト）のデビューまでの道のりに密着する新ドキュメンタリー番組『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』が、5月26日24時59分より日本テレビにてスタートする。

■デビューに向けて成長していく“はじまりの日々”に密着

TAGRIGHTは、西山智樹・前田大輔による、ボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成された新ボーイズグループ。

グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という西山と前田の願いが込められている。

そして、メンバーに小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。2026年1月には、プレデビューシングル「FOREVER BLUE」をリリース。日本青年館ホールでの4日間にわたるプレデビューショーケースも成功させ、バラエティ番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。

新ドキュメンタリー番組『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』では、オーディションを乗り越え、TAGRIGHTとして活動を始めることになった7人が、おのおのの課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、来る7月15日の正式デビューに向けて、ひとりのアーティストとして、グループとして、もがき成長していく“はじまりの日々”に密着。

また、Huluでは『「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」Hulu完全版』（全10話）を、地上波放送に先駆け、毎週月曜24時より独占配信することが決定、完全版では、メンバーそれぞれの想いや共に努力を積み重ねる姿など、TAGRIGHTのデビューまでの軌跡が余すことなくたっぷりと届けられる。

そして、TAGRIGHTのこれまで（結成からプレデビューまで）の全貌を描いたドキュメンタリー番組『「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」Hulu完全版』も独占配信中。ぜひチェックしよう。

■番組情報

『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』

日本テレビ：毎週火曜24:59～25:29

初回：05/26（火）

※全10回

※放送遅延・休止の可能性あり

北日本放送：毎週土曜16:30～17:00

初回：05/30（土）

※全10回

※放送遅延・休止の可能性あり

出演：TAGRIGHT（西山智樹、前田大輔、小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイ）

※Huluにて毎週月曜24:00より、Hulu完全版を先行独占配信

※TVer、日テレ無料にて、日本テレビでの地上波放送翌週の毎週月曜24:00より見逃し配信

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」※TAGRIGHTデビューシングル

■関連リンク

TAGRIGHT Hulu視聴ページ

https://www.hulu.jp/tagright

TAGRIGHT OFFICIAL SITE

https://tag-right.com/