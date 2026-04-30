桜井玲香「今年も買いました」ベタつきにくい使用感がお気に入りのUVクリーム

桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『H&M購入品紹介 春に着たいアイテムと最近のゲットしたコスメも』の動画を投稿。購入品を紹介する中で、購入コスメも教えてくれました！

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■UV対策

動画内に登場したのはこちら！

SHISEIDO/パーフェクト サン プロテクター ハイドロ ジェルクリーム 税込6,380円（公式サイトより）

みずみずしいジェルクリームで肌に均一に広がり、紫外線や空気中のちりやホコリ、乾燥からしっかり肌を守ってくれる日焼け止め。さらにスキンケア成分も配合されています。

桜井さんは、こちらについて「去年初めて使ったんですけど」「これ結構使いやすくて」とコメントし、過去に使用した際の印象を振り返りながら紹介。

使用感についても「ベタベタそんなにしないし、匂いも臭くないし」と語り、日常使いしやすい軽やかなテクスチャーと香りを評価していました。

そして「もう1回今年も買いました」と明かし、リピート購入したお気に入りアイテムであると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、春に向けたファッションアイテムやコスメ購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。