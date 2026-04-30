中島健人、ライブ前にYOASOBI「アイドル」聴く「僕自身もアイドルなので」
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が30日、都内で開催され、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務める中島健人が畑芽育とともに登壇した。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなした中島健人
昨年に引き続き、アンバサダーの大役を中島は務める。「光栄です。去年、『MAJ』に初めて京都で参加させてもらった時に、本当に日本中の音楽の力が集まる素敵な場所だなと思ったんです。僕自身もアーティストとしても、アイドルとしても、この『MAJ』がより日本の方々に、そして世界中の皆さんに愛される祭典になりますようにしっかり僕も精進いたしますのでよろしくお願いします」と誓った。
白いワンピースに華やかなミルクティーカラーの髪色で登場した畑は、今年からアンバサダーに就任した。反響について質問されると「本当に皆さん、すごく楽しみにしてくださっていまして。こういった音楽の祭典が日本で行われることも素晴らしいことだなとも思いますし、やっぱり周りからこうやっていろんな期待の声をいただき、それだけこの祭典がすごく注目度の高い、期待感のあるものなんだなと感じる瞬間が多くありました」と笑顔で話した。
アンバサダーとして中島は「アンバサダーとして畑さんと、こうしてご一緒させていただくのは初めて。こうして畑さんに参加していただくことによって、去年とまた違って華やかさが、より祭典を彩り豊かにするものだと思ってます。僕自身は、この『MAJ』という場でアーティスト同士が出会う場所でもある。新たなこうコラボが生まれたりとか。どんどん未来が発展していくような場所だと去年思ったんです。なので新たないろんな出会いに今年は期待しています」と待ちきれない様子。畑は「日本の音楽が世界に多く知られることになる。そんなきっかけになる祭典になったらいいなと心から思っています」と期待した。
普段の音楽事情について問われると中島は「僕は自分自身が音楽を作る身でもあるので、音楽を作る時にいろんなアーティストさんの流行りの音楽とかをよく聞いたりしています」とする。「こういう楽曲が今日本中で世界中で聞かれてるんだなとか、いろんなことを考えながら、自分自身も鍵盤を弾いたりとかしてるんです」と曲作りについて語りながらも「特にライブ前は、やっぱり自分の気合を入れるためにBPM早めの音楽聴いたりして挑んでます」と話す。ライブ前に気合いを入れる曲の詳細も明かす。「一時期なんですけど、YOASOBIのAYASEが作った『アイドル』という楽曲を。僕自身もアイドルなので、ステージに立つ前に必ず聴くような時期がありました」と朗らかに話していた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される。今回発表されたノミネート作品・アーティストを対象に、5月20日まで最終投票が行われる。アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって最優秀賞が決定する。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなした中島健人
昨年に引き続き、アンバサダーの大役を中島は務める。「光栄です。去年、『MAJ』に初めて京都で参加させてもらった時に、本当に日本中の音楽の力が集まる素敵な場所だなと思ったんです。僕自身もアーティストとしても、アイドルとしても、この『MAJ』がより日本の方々に、そして世界中の皆さんに愛される祭典になりますようにしっかり僕も精進いたしますのでよろしくお願いします」と誓った。
アンバサダーとして中島は「アンバサダーとして畑さんと、こうしてご一緒させていただくのは初めて。こうして畑さんに参加していただくことによって、去年とまた違って華やかさが、より祭典を彩り豊かにするものだと思ってます。僕自身は、この『MAJ』という場でアーティスト同士が出会う場所でもある。新たなこうコラボが生まれたりとか。どんどん未来が発展していくような場所だと去年思ったんです。なので新たないろんな出会いに今年は期待しています」と待ちきれない様子。畑は「日本の音楽が世界に多く知られることになる。そんなきっかけになる祭典になったらいいなと心から思っています」と期待した。
普段の音楽事情について問われると中島は「僕は自分自身が音楽を作る身でもあるので、音楽を作る時にいろんなアーティストさんの流行りの音楽とかをよく聞いたりしています」とする。「こういう楽曲が今日本中で世界中で聞かれてるんだなとか、いろんなことを考えながら、自分自身も鍵盤を弾いたりとかしてるんです」と曲作りについて語りながらも「特にライブ前は、やっぱり自分の気合を入れるためにBPM早めの音楽聴いたりして挑んでます」と話す。ライブ前に気合いを入れる曲の詳細も明かす。「一時期なんですけど、YOASOBIのAYASEが作った『アイドル』という楽曲を。僕自身もアイドルなので、ステージに立つ前に必ず聴くような時期がありました」と朗らかに話していた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される。今回発表されたノミネート作品・アーティストを対象に、5月20日まで最終投票が行われる。アーティストをはじめとする音楽関係者5000人の投票によって最優秀賞が決定する。