【あす5・1開幕】大阪で「本当においしい」過去最大級のフードフェス 『よんチャンTV』藤林アナ＆中野アナのグルメも＜出店一覧＞
大阪のゴールデンウィーク恒例の大型フードフェス『スマレジ presents はらぺこサーカス』が、5月1日〜5日に鶴見区の花博記念公園鶴見緑地で開催される。
【画像多数】『スマレジ presents はらぺこサーカス』出店グルメ＆ステージのタイテなど
同フェスは今年で5回目となり、関西人が本当においしいと認める飲食店が、過去最大の60店舗が集結。MBSテレビ『よんチャンTV』の限定メニューや、体験コンテンツ、ステージイベントなども充実する。
『よんチャンTV』のコラボグルメは、藤林温子アナの「藤林アナの理想の昼飲みセット〜藤林家の唐揚げ＆大好きなオニオンリング」と、中野広大アナの「中野アナの手作り登山メシ！肉巻きライスバー」の2種類。
■『スマレジ presents はらぺこCIRCUS』
2026年5月1日（金）〜5月5日（火・祝）9:30〜18:30
ラストオーダーは各日18:00 ※予定
雨天決行・荒天中止
開催場所：花博記念公園鶴見緑地大芝生（大阪市鶴見区緑地公園2-163）
※Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」徒歩すぐ
入場料：無料
・ピザーラ（ダブルテリチキ、ペパロニ）
・VAMOS TACOS Esaka（カルニータスタコス）
・パイ専門店pie.guruguru（三重県産松阪牛のごろごろミートパイ とろりんたまごとチーズ入り）
・ロワゾブリュ（スフレオムライス）
・とんかつ・洋食専門店 味の店一番（一口カツ）
・和牛専門店ぐるり（神戸ビーフハンバーグ丼）
・TORRY PINES By VINTAGE GARDEN（アサイーボウル）
・オオサカチャオメン（チャオメン）
・カレー&ナンTandoor（ケバブカレーライス）
・備長串屋わたる（黒豚六白のジャンボ串焼き）
・韓国鉄板食堂チャンドイ（ネギいっぱいネギチヂミ）
・八八八（超海老フライ）
・hanafru（フルーツ飴）
・肉しょうがうどんTaiyo（肉しょうがうどん）
・炭 戎（ホロホロ豚スペアリブ）
・美食家きらり（黒毛和牛の肉だしまき）
・ラムのラヴソング（ラム串）
・大旦那（黒角煮バーガー）
・ルヌーパピヨン（牛ハラミステーキ）
・Trattoria Pappa（鉄板焼きスパゲッティナポリタン）
・豚中華 大阪焼売珍 千日前店（名物 蒸焼売）
・鶏酒場 大阪梅田 アイボリー（〜毛沢東スパイス〜ももの串焼き）
・肉処 大阪ブラウンLINKS UMEDA店（牛タン ネギポン酢）
・the FRONT（NOMU DOG）
・焼鳥 原田采大（エエとこ鶏ホルモン焼き）
・鉄板食堂れん（焦がし醤油の焼きとうもろこし）
・らーめん賛平（賛平らーめん）
・塩らーめんの旨い店 しおゑもん（ゆず塩ラーメン）
・うまそうなラーメン屋（脳好クリーミーラーメン醤油）
・豊麺（鰹だし醤油らーめん）
・トリヤ ココロイヤル（鶏白湯特製ラーメン）
・麺逢KATAJIKENAI（貝出汁ラーメン）
・麺匠はなみち（トマじろう）
・中華料理 獅子林（手羽先唐揚げ）
・ペガサス餃子（ごろっと溢れる牛ハラミ餃子）
・もつ鍋 宝来（ホルモン焼き飯）
・浪漫焼き芋 芋の巣（塩バターブリュレ焼き芋）
・アトリエスタ食堂（おでん唐揚げ棒）
・はるまき専門店 lamp（国産和牛のすき焼きはるまき）
・牛旬三郎 曽根店（手作り粗挽きウインナー）
・いちごICHIJYU（いちごパフェ）
・御炭樹 そめ家（ふぐ唐揚げ）
・第45回全国豊かな海づくり大会 大阪府実行委員会（魚庭の海づくり丼、たこ・しらす・あなご天丼、たこ・しらす・さわらミルフィーユ丼）
・「よんチャンTV」コラボ オフィシャルフード（藤林アナの理想の昼飲みセット〜藤林家の唐揚げ＆大好きなオニオンリング〜、中野アナの手作り登山メシ！肉巻きライスバー）
・TLUCK RUN & COFFEE GALLERY（ザックザクパイとたっぷり野菜のブーケサンド）
・#ryu no kura（とろっとオムチャーハン 甘辛ジューシー角煮のせ）
・名代秘伝の味 たこ一（たこ焼き）
・オフィシャルドリンク（晴れ風、生茶）
はらぺこSWEETS PARK in くすのき通り
・りんごのおもい
・おいしいジェラート屋さんLAMP
・ごま団子専門店 Gu〜cha
・KOKOROOM
・ワーフル
・となりのカフェ
・Food truck tooT
・MUTFAK ARAPSUN
・my-churros
・572cafe
・81 LABO J
・ディッピンドッツアイスクリーム
【画像多数】『スマレジ presents はらぺこサーカス』出店グルメ＆ステージのタイテなど
同フェスは今年で5回目となり、関西人が本当においしいと認める飲食店が、過去最大の60店舗が集結。MBSテレビ『よんチャンTV』の限定メニューや、体験コンテンツ、ステージイベントなども充実する。
『よんチャンTV』のコラボグルメは、藤林温子アナの「藤林アナの理想の昼飲みセット〜藤林家の唐揚げ＆大好きなオニオンリング」と、中野広大アナの「中野アナの手作り登山メシ！肉巻きライスバー」の2種類。
2026年5月1日（金）〜5月5日（火・祝）9:30〜18:30
ラストオーダーは各日18:00 ※予定
雨天決行・荒天中止
開催場所：花博記念公園鶴見緑地大芝生（大阪市鶴見区緑地公園2-163）
※Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」徒歩すぐ
入場料：無料
・ピザーラ（ダブルテリチキ、ペパロニ）
・VAMOS TACOS Esaka（カルニータスタコス）
・パイ専門店pie.guruguru（三重県産松阪牛のごろごろミートパイ とろりんたまごとチーズ入り）
・ロワゾブリュ（スフレオムライス）
・とんかつ・洋食専門店 味の店一番（一口カツ）
・和牛専門店ぐるり（神戸ビーフハンバーグ丼）
・TORRY PINES By VINTAGE GARDEN（アサイーボウル）
・オオサカチャオメン（チャオメン）
・カレー&ナンTandoor（ケバブカレーライス）
・備長串屋わたる（黒豚六白のジャンボ串焼き）
・韓国鉄板食堂チャンドイ（ネギいっぱいネギチヂミ）
・八八八（超海老フライ）
・hanafru（フルーツ飴）
・肉しょうがうどんTaiyo（肉しょうがうどん）
・炭 戎（ホロホロ豚スペアリブ）
・美食家きらり（黒毛和牛の肉だしまき）
・ラムのラヴソング（ラム串）
・大旦那（黒角煮バーガー）
・ルヌーパピヨン（牛ハラミステーキ）
・Trattoria Pappa（鉄板焼きスパゲッティナポリタン）
・豚中華 大阪焼売珍 千日前店（名物 蒸焼売）
・鶏酒場 大阪梅田 アイボリー（〜毛沢東スパイス〜ももの串焼き）
・肉処 大阪ブラウンLINKS UMEDA店（牛タン ネギポン酢）
・the FRONT（NOMU DOG）
・焼鳥 原田采大（エエとこ鶏ホルモン焼き）
・鉄板食堂れん（焦がし醤油の焼きとうもろこし）
・らーめん賛平（賛平らーめん）
・塩らーめんの旨い店 しおゑもん（ゆず塩ラーメン）
・うまそうなラーメン屋（脳好クリーミーラーメン醤油）
・豊麺（鰹だし醤油らーめん）
・トリヤ ココロイヤル（鶏白湯特製ラーメン）
・麺逢KATAJIKENAI（貝出汁ラーメン）
・麺匠はなみち（トマじろう）
・中華料理 獅子林（手羽先唐揚げ）
・ペガサス餃子（ごろっと溢れる牛ハラミ餃子）
・もつ鍋 宝来（ホルモン焼き飯）
・浪漫焼き芋 芋の巣（塩バターブリュレ焼き芋）
・アトリエスタ食堂（おでん唐揚げ棒）
・はるまき専門店 lamp（国産和牛のすき焼きはるまき）
・牛旬三郎 曽根店（手作り粗挽きウインナー）
・いちごICHIJYU（いちごパフェ）
・御炭樹 そめ家（ふぐ唐揚げ）
・第45回全国豊かな海づくり大会 大阪府実行委員会（魚庭の海づくり丼、たこ・しらす・あなご天丼、たこ・しらす・さわらミルフィーユ丼）
・「よんチャンTV」コラボ オフィシャルフード（藤林アナの理想の昼飲みセット〜藤林家の唐揚げ＆大好きなオニオンリング〜、中野アナの手作り登山メシ！肉巻きライスバー）
・TLUCK RUN & COFFEE GALLERY（ザックザクパイとたっぷり野菜のブーケサンド）
・#ryu no kura（とろっとオムチャーハン 甘辛ジューシー角煮のせ）
・名代秘伝の味 たこ一（たこ焼き）
・オフィシャルドリンク（晴れ風、生茶）
はらぺこSWEETS PARK in くすのき通り
・りんごのおもい
・おいしいジェラート屋さんLAMP
・ごま団子専門店 Gu〜cha
・KOKOROOM
・ワーフル
・となりのカフェ
・Food truck tooT
・MUTFAK ARAPSUN
・my-churros
・572cafe
・81 LABO J
・ディッピンドッツアイスクリーム