75歳・梅沢富美男、新しく作った補聴器を紹介「認知症防止にもなりますし、もっと補聴器ユーザーが増えるといいな」 70代を迎え活用、かわいらしいデザインには「おしゃれ」の声
俳優の梅沢富美男（75）が30日、自身のインスタグラムを更新。「自由が丘のヒアリングストアさんで新しい補聴器をつくって頂きました」と報告し、新しくなった“マイ補聴器”を披露した。
【写真】「左右が色で違うおしゃれ」「今こんなかわいいのあるのね」梅沢富美男の新しい補聴器
「ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました」と紹介。
続けて「補聴器というと隠す芸能人の方多いのですが、目が悪かったら眼鏡をするのと一緒だと思うんですよ。認知症防止にもなりますし、もっと補聴器ユーザーが増えるといいなと思います」と“公表”した理由を明かすとともに、メッセージを届けている。
ファンからは「左右が色で違うおしゃれさんですね」「今こんなかわいいのあるのね」とデザイン性のある補聴器への感想や、補聴器の活用を促す梅沢に向け「私も大賛成です 60になったばかりですが、すでに聞こえづらいことばかり 仕事に支障が出ては困るので補聴器考えてました。参考にさせていただきます」「主人が付けてくれなくて夫婦間での内輪ゲンカが増えてます 富美男さんのこと好きやから話してみます」「補聴器で、快適に人生を送られる方が増えますように」などと、共感コメントが多数寄せられている。
【写真】「左右が色で違うおしゃれ」「今こんなかわいいのあるのね」梅沢富美男の新しい補聴器
「ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました」と紹介。
続けて「補聴器というと隠す芸能人の方多いのですが、目が悪かったら眼鏡をするのと一緒だと思うんですよ。認知症防止にもなりますし、もっと補聴器ユーザーが増えるといいなと思います」と“公表”した理由を明かすとともに、メッセージを届けている。