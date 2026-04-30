【パワフルプロ野球2026-2027】 6月11日 発売予定 価格： 通常版（パッケージ・DL）8,470円 パワフルエディション（DL専売）10,670円 ※PS4はダウンロード専売 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1～4人

コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売を予定しているプレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成ゲーム「パワフルプロ野球2026-2027」（以下、パワプロ2026）のゲーム情報を公開した。

本作には、プロ野球12球団の現役選手をはじめ、歴代の「World Baseball Classic（WBC）」日本代表チームの選手や海外で活躍する日本人選手、「2026 World Baseball Classic」に出場した各国代表選手らが収録されている。その中から、今回は「2026 World Baseball Classic」ベスト8進出国の代表選手それぞれ1名をピックアップし、能力値を紹介する。なお、ベスト8を含む各国代表選手の能力値は、「パワプロ2026」公式サイトで公開されている。

また、本日4月30日より、ダウンロード版の予約も開始されている。

「2026 World Baseball Classic」ベスト8の海外代表選手能力値を初公開

「2026 World Baseball Classic」に出場した実在する各国代表選手が「パワプロ2026」に参戦。全20の国と地域から450名以上の選手を搭載し、ベスト8進出国の代表選手は全員登場する。

【ベスト8進出国】ベネズエラ、アメリカ、ドミニカ共和国、イタリア、日本、カナダ、プエルトリコ、韓国

ダウンロード版の予約開始

ダウンロード版を予約すると「クラウンスタジアム使用権」がもらえるほか、早期購入特典として「パワプロ2026オープニング曲ブラバン」と「歴代オープニング曲セット」がついてくる。

また、ダウンロード専売の「パワフルエディション」は、有償DLCとして個別購入も可能な「歴代パワプロシリーズBGMセット」と「歴代レジェンドコンプリートセット」が収録されたお得なエディションとなっている。

□有償DLC紹介ページ

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