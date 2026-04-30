【買うべき】中古車で狙い目なSUV!? マツダ「CX-8」のディーゼルがもたらす圧倒的な満足感
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YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【今、中古車で選ぶべき1台!?】オーナー満足度が高いディーゼルSUV「マツダ CX-8」試乗レビュー」を公開した。自動車解説者・ジャーナリストのGocarが沖縄でマツダ CX-8に試乗し、多人数乗車でも余裕のあるディーゼルエンジンの魅力や、ファミリーカーとしての実用性を解説している。
Gocarは、多人数乗車や多くの荷物を積載した状態での走りやすさやユーティリティを重視してレビュー。2.2Lディーゼルターボエンジンが低回転から発揮する最大トルク450Nmを高く評価し、「アクセルの踏み量はわずかに、ずっとその速度を保っている」と、重い車体でも軽快に加速する余裕を絶賛した。一方で、「自分が思っているよりもブレーキが利いていない感じがします」と、ブレーキの弱さも率直に指摘している。
居住性については、3列目シートの空間に言及。小学生の子供でも狭く感じることから「エマージェンシー的な使い方」と位置づけ、常時3列目を使うならミニバンが適していると説明した。その上で、「ミニバンがあまり好きじゃなくて」というユーザーには、スタイリッシュなSUVならではの魅力があると語っている。
後継のCX-80が大型化・高価格化する中で、CX-8の絶妙なパッケージングは今なお魅力的だと結論付けた。デザイン性と実用性を両立したいファミリー層にとって、中古車のCX-8は有力な選択肢となりそうだ。
Gocarは、多人数乗車や多くの荷物を積載した状態での走りやすさやユーティリティを重視してレビュー。2.2Lディーゼルターボエンジンが低回転から発揮する最大トルク450Nmを高く評価し、「アクセルの踏み量はわずかに、ずっとその速度を保っている」と、重い車体でも軽快に加速する余裕を絶賛した。一方で、「自分が思っているよりもブレーキが利いていない感じがします」と、ブレーキの弱さも率直に指摘している。
居住性については、3列目シートの空間に言及。小学生の子供でも狭く感じることから「エマージェンシー的な使い方」と位置づけ、常時3列目を使うならミニバンが適していると説明した。その上で、「ミニバンがあまり好きじゃなくて」というユーザーには、スタイリッシュなSUVならではの魅力があると語っている。
後継のCX-80が大型化・高価格化する中で、CX-8の絶妙なパッケージングは今なお魅力的だと結論付けた。デザイン性と実用性を両立したいファミリー層にとって、中古車のCX-8は有力な選択肢となりそうだ。
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