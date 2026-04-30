ネバネバ大惨事…糸を引きながら納豆を爆食するチワワ 「部屋の壁も食べました」
「納豆をあげたら大惨事に」ーー納豆パックに飛びつき、ものすごい勢いで食べるチワワの写真がXで話題になっている。あまりに衝動的で躍動感あふれる納豆の食事シーンに「この後どうなった…？」と気になる人が続出し、世界中から多くの反応が寄せられた。さらには飼い主のそうめんを盗み食いしたり、なんと部屋の壁までかじったことがあるという。食べることが大好きなチワワの玉緒さんについて、飼い主さん（＠echigoyamoke）に話を聞いた。
【写真】狂気…？ 納豆に本気すぎるチワワ、ネバネバ完全スルーで爆食
――「納豆をあげたら大惨事」という投稿が話題となっておりますが、反響の中で特に印象的だったコメントや反応はありましたか？
「掃除の事を気にしてらっしゃる方々が多かったですね」
――今回、納豆を奪われてしまったのは初めての出来事だったのでしょうか。当時の状況や一連の流れについて教えてください。
「玉緒さんは食べ物を見せるといつもこうなってしまうので…この時も納豆はわんこの身体にも良い食べ物なので軽い気持ちで与えたら思いのほか大惨事という結果になってしまいました」
――納豆はニオイも強く、後片付けも大変だったかと思いますが、飼い主さまとしては、納豆を奪い取る玉緒さんの様子をご覧になってどのようなお気持ちでしたか？
「思っていたよりガッツリいきやがったなと…そして思っていたより糸引きやがったな…と」
――納豆以外にも、そうめんやさつまいもなどをかじりつく“泥棒のような”姿が人気ですが、玉緒さんはどのような性格のワンちゃんなのでしょうか？
「普段は大人しいのですが食べ物を見ると豹変します（笑）」
――食べ物を奪われないようにするために、普段から何か対策などはされていますか？
「普段は食べ物を見せないようにしまってあります。見せたら大変なので」
――玉緒さんの特にお気に入りの食べ物があれば教えてください。
「玉緒さんは好き嫌いがありません。なんでも食べます。部屋の壁も食べました」
――もう一匹チワワのヲトコさんも一緒に暮らしていらっしゃいますが、2匹の性格の違いについて、簡単に教えていただけますか？
「お姉ちゃんのヲトコさんは玉緒さんと正反対の性格です。活発ですが食べ物にあまり興味がありません」
――最後に、玉緒さんへ向けて何かメッセージがありましたらお願いします。
「病気にならない程度にいっぱい食べて長生きしてください…って感じでしょうか」
――「納豆をあげたら大惨事」という投稿が話題となっておりますが、反響の中で特に印象的だったコメントや反応はありましたか？
「掃除の事を気にしてらっしゃる方々が多かったですね」
――今回、納豆を奪われてしまったのは初めての出来事だったのでしょうか。当時の状況や一連の流れについて教えてください。
「玉緒さんは食べ物を見せるといつもこうなってしまうので…この時も納豆はわんこの身体にも良い食べ物なので軽い気持ちで与えたら思いのほか大惨事という結果になってしまいました」
――納豆はニオイも強く、後片付けも大変だったかと思いますが、飼い主さまとしては、納豆を奪い取る玉緒さんの様子をご覧になってどのようなお気持ちでしたか？
「思っていたよりガッツリいきやがったなと…そして思っていたより糸引きやがったな…と」
――納豆以外にも、そうめんやさつまいもなどをかじりつく“泥棒のような”姿が人気ですが、玉緒さんはどのような性格のワンちゃんなのでしょうか？
「普段は大人しいのですが食べ物を見ると豹変します（笑）」
――食べ物を奪われないようにするために、普段から何か対策などはされていますか？
「普段は食べ物を見せないようにしまってあります。見せたら大変なので」
――玉緒さんの特にお気に入りの食べ物があれば教えてください。
「玉緒さんは好き嫌いがありません。なんでも食べます。部屋の壁も食べました」
――もう一匹チワワのヲトコさんも一緒に暮らしていらっしゃいますが、2匹の性格の違いについて、簡単に教えていただけますか？
「お姉ちゃんのヲトコさんは玉緒さんと正反対の性格です。活発ですが食べ物にあまり興味がありません」
――最後に、玉緒さんへ向けて何かメッセージがありましたらお願いします。
「病気にならない程度にいっぱい食べて長生きしてください…って感じでしょうか」