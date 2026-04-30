大相撲人気が沸騰する中、"史上最強の新弟子"と呼ばれ昨年11月に初土俵を踏んだ若き怪物が角界の話題を席巻している。東三段目六枚目の旭富士英毅（23）だ。

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モンゴル出身の旭富士は、身長185センチ、体重150キロ。伊勢ヶ濱部屋に所属している若手力士だ。部屋の先代師匠で現在は相撲協会の参与を務める宮城野親方（元横綱旭富士）たっての希望もあり、第63代横綱のしこ名『旭富士』を受け継ぐ形となったという。

同部屋の関取衆も『稽古場では一番強い』と一目置くほどで、その実力はすでに三役クラスとも。「怪物級」と報じるメディアもあった。

そんな圧倒的な強さを誇り、周囲の期待を一身に背負う角界のホープが、土俵を離れた東京の街で、ある女性へ一途な愛を注いでいた──。

お相手は26歳「起業家モデル」

桜が散り始めた4月中旬の夕暮れ時の東京。観光客で賑わう浅草の一角に位置する飲食店に、年配の男性と、スラリとしたモデル風の女性が座った。

約20分後、店の近くに1台のタクシーが停車し、黒地に白の鹿のイラストをあしらった浴衣に身を包んだ旭富士が降り立った。その姿に通行人が思わず振り返るが、本人は気にも留めない。携帯電話で数分会話をした後、足早に店内へと入り、前出の2名と合流した。NEWSポストセブンの取材に対し、この日の会食について2人を知る関係者が次のように明かした。

「彼が会っていたのは、メイリー桜さん（26）です。10代からモデルや女優として活動し、今は自身のアパレルブランド『Meili Choice』を手掛ける起業家でもあります。実は彼女、身寄りの少ない環境から自分の力だけで這い上がってきた、ものすごい努力家なんですよ。

以前に、日本代表に選ばれたこともあるJリーガーと真剣交際していたようですが、力士とは意外感がありますね」

そんな接点がなさそうにも思える2人を結びつけたのは、ある"横綱"の存在があったという。前出の2人を知る関係者が続ける。

「ふたりは、元照ノ富士・伊勢ヶ濱親方が昨年、引退した際に横浜駅周辺のホテルで開催されたパーティーで知りあったそうです。来場していたメイリーさんに、旭富士が一目惚れしたそうです。

その場で連絡先を交換し、そこから彼による猛アプローチが始まりました。最初はメディアの目を警戒して、彼女が住んでいた横浜方面の焼肉店などで極秘裏にデートを重ねていたといいます」（同前）

その関係は周囲が驚くほどのスピードで深まっていったという。部屋の関係者も彼女の存在を温かく歓迎しているという。

「これだけの期待の若手となれば、当然、誘いが絶えません。現に以前の旭富士は、たびたび部屋の後援者などのお酒の席に連れ回され、翌日は一滴も飲めないほど二日酔いになることも珍しくなかった。

しかし、メイリーさんと親密になってからは、周囲に対しても『いい人がいるんで』とキッパリ言い、お酒の席を断ることも増えたと聞きます。真面目で一途な彼らしいエピソードですね」（同前）

タクシー待ちの路上で熱いバックハグ

場面は冒頭の浅草にある飲食店に戻る。2時間ほど過ごした後、一行はタクシーに乗り込み、都内湾岸エリアにあるバーに移動。さらに2時間ほどが経過して姿を現した旭富士とメイリー。タクシーを待つ間、旭富士がメイリーを背後から包み込むように、熱いバックハグをしたのだった。メイリーの薬指には指輪が光っていた──。

胸の内を聞くべく、取材班はメイリーの携帯を鳴らした。

「旭富士さんとは親しい友人のうちのひとりです。でも、今は自分のブランドも大切な時期なので、結婚とかは考えられていないですね。あまりお話しできることがなくてすいません」

ふたりの熱愛について、旭富士が所属する伊勢ヶ濱部屋、そしてメイリーの所属事務所に聞くと、メイリーの所属事務所が「交際の事実は一切ございません。友人のうちのひとりです。今は芸能の仕事や自分のブランドもあり大切な時期なので、恋愛や結婚など全て考えられないです」と回答した。伊勢ヶ濱部屋から期日までに回答はなかった。

目前に迫った5月場所。プライベートが充実した旭富士は、横綱への階段を駆け上がっていくことだろう。