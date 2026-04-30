▼アスクイキゴミ（田代助手）間隔が詰まっているので、確かめる感じで。疲れもなく、いい雰囲気。まだキャリア2戦だけど一戦ごとに成長している。

▼アドマイヤクワッズ（友道師）疲れもなく、いい動き。前回は1、2着と同じところだったけど、伸びなかったので。ためていければ違うと思います。

▼アンドゥーリル（福永助手）前走後は在厩でダメージが残っていないことを確認してから調整を進めてきた。追い切りはよく動けていて、状態は良さそう。

▼サンダーストラック（太田助手）最後まで余裕を持って走れていた。器の大きい馬。そこを埋めていく作業をする。

▼ハッピーエンジェル（武市師）いつもより負荷をかけた。しっかり我慢できたし、いい追い切りができた。

▼バルセシート（松下師）コンスタントに使っているので、状態はキープ。少しずつ精神面は大人になっている。

▼フクチャンショウ（加藤征師）最後はしっかり強めにやった。硬い馬場が理想。

▼リゾートアイランド（上原佑師）動きは良かった。前半はかかる面があったけど、その後は折り合いも良かった。

▼レザベーション（松下師）いい動き。大きな疲れもなく、順調です。以前は緩さもあったが、使うごとに良くなっている。

▼ロデオドライブ（辻師）時計的にはこれくらいで十分。間隔が詰まっているし、来週に向けそんなに無理しなくていいのかなと思う。

▼ローベルクランツ（松山）前々走、前走と比べて、動きは明らかに良くなっている。前向きさが戻って、その中で我慢も利いている。楽しみです。