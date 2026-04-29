ロボット審判導入に視聴者の9割以上が賛成も…

捕手として活躍した谷繁元信氏と里崎智也氏が、ロボット審判の導入について持論を展開。27日にパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」で公開された動画で、視聴者を交えて議論を交わしている。

「ABS（ロボット審判）は日本でも導入すべきか」について、番組内で視聴者から意見を募った。その結果、「MLB型」が82％、「韓国型」が12％、「導入すべきではない」が6％と、9割以上が“ロボット審判の導入”に賛成の意向を示した。

里崎氏は導入に賛成するも、NPBならではの課題を指摘。地方球場で開催される公式戦では実施が難しいとし、「（導入する場合は）各球団がお金を出す形になる。自分たちでお金を出して整備してくださいねとなった場合、難しいと思う」とコスト面での問題に言及した。

谷繁氏は「導入しなくていい」ときっぱり。「審判がいて、人と人とがやる、これがスポーツの面白いところ。その時は感情的になるけど、あとから『あんなことがあったな〜』とか思い出して、ドラマがあるじゃん。だから、そうやってお金が出せないところがあるのであれば、もう一切入れない」と反対の姿勢を示した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）