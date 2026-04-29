積み木を重ねる遊びを披露した赤ちゃんが、全力の“ドヤ顔”を見せた瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、生後11カ月の女の子めうちゃん。幼いながらも自慢げな表情を浮かべるめうちゃんの、可愛らしい“ドヤ顔”に「天才（ドヤ顔の）♡」「ドヤ顔の目と鼻の開き具合最高！（笑）」と反響が寄せられています。



【動画】積み木をそっと重ねて…「どやぁ！」

この日は、祖父母の家にママと遊びに来ていためうちゃん。ママと練習していた積み木遊びを、おじいちゃんに披露することになりました。おじいちゃんは、めうちゃんの成長を見逃すまいと動画の撮影をスタート！



ひとつだけ置いてある筒状の積み木。めうちゃんは、手に持っているもうひとつの積み木をそーっと真剣な眼差しで積み重ねます。小さな指で積み木が倒れないように調整しながら、ゆっくりと積み重ねる姿は真剣そのもの……！



そして、重ねた積み木が安定したことを確認すると、めうちゃんはパッと手を離し、おじいちゃんに向かって全力の“ドヤ顔”を披露…！そんなめうちゃんに「わぁ〜すごい！」とおじいちゃんも大絶賛です。



うれしくて両手をパーに広げたまま、ママを見て「すごいかな？」と確認しているような様子のめうちゃん。「もう1個重ねて〜」とママのリクエストでさらに積み木を渡されると、もうひとつの積み木も難なく上に積み重ねることができました。



「おぉ〜〜！！」と、ママが拍手をして褒めると、すかさず全力の“ドヤ顔”を決めるめうちゃん……！そして、「そんなに褒めてくれるなら…」というテロップとともに、めうちゃん自ら、もうひとつ積み木を取りに行きます。



「もうひとついっちゃう！？4つは初めてだよ〜」とママが声をかけると、手慣れた手つきで、さっと積み上げてしまうめうちゃん。そして最後もしっかり、カメラ目線での“ドヤ顔”を見せてくれました。



初めての4つ目の積み木に、ママも拍手をしながら「すごい〜！！」と大絶賛！大好きなおじいちゃんに成長した姿を見せることができ、ママも見たことがないような全力の“ドヤ顔”でアピールする可愛らしいめうちゃんでした。



動画を投稿したママ（＠meu__kiroku）に話を聞きました。現在めうちゃんは、お誕生日を迎えて1歳になっています。



ーー動画撮影時のママのお気持ちを教えてください。



「まずは『ほらみろ』と言わんばかりのドヤ顔に笑ってしまいました（笑）。いつも以上の『どやぁ』だったので、0歳児でも祖父の前で良いところを見せたい！という思いがあるのだろうかと思うと、とても可愛らしいなぁと感じました。また、きちんと積み木を持ち替えていること、4つも重ねられたことに、娘の成長を感じてうれしくなりました！」



ーー普段のめうちゃんは、どのようなお子さまでしょうか？



「好きなものに向ける、キラキラの笑顔がとっても可愛いです。観察力があるのか、周りの動きや言葉を見て聞いて吸収して、真似っこがとても上手で芸達者！いろいろなことを披露してくれるので、親族一同メロメロになっています。



時折、自己主張が激しく頑固な一面も…（笑）。最近は、お散歩やお買い物中にすれ違う人に手を振ったりタッチを求めたりと、社交性もありそうです！」



ーーめうちゃんが生まれてからの約1年間を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「初めての子育てで、わからないことだらけ、不安になることだらけで、正直心が折れそうになることも。でも、そんなことはどうでも良くなるくらい、我が子という存在が、涙が出るほど愛しくてたまらなくて、毎日これ以上ない幸せをもらった1年でした。



日々できることが増える一方でやらなくなっていくことも増えて…成長がとてもうれしく、そして寂しい気持ちも。これから先も、このうれしさと寂しさの連続なのだろうな、だからこそ一瞬一瞬を大切にしていきたいな、と思っています。最近はコミュニケーションが取れるようになってきて、ますます可愛いです！」



Instagram（＠meu__kiroku）では、クリクリのお目目が印象的な、表情豊かで微笑ましいめうちゃんの日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）